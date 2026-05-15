La cotización deleuro este viernes, 15 de mayo de 2026 cerró a 4412.13 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del0,86% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro subió un 0.36%, pero en el último año cayó un 5.62%, mostrando una leve mejora reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos diez días, el Euro mostró tendencia alcista: cinco avances iniciales, corrección de dos días y nuevo impulso de tres, cerrando por encima del inicio. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo, lo que podría beneficiar a los importadores y generar confianza en el mercado. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia pagarán 441,212.99 pesos colombianos; 200 euros costarán 882,425.98 y 500 euros costarán 2,206,064.95.