La decisión del Consejo de Estado de congelar el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo abrió un nuevo debate en la capital: ¿puede bajar el pasaje de TransMilenio? En medio de la incertidumbre, el alcalde Carlos Fernando Galán salió a aclarar cómo está hoy la tarifa y qué factores realmente inciden en su cálculo. La polémica se encendió luego de que el medio SEMANA revelara que la empresa de transporte masivo evaluaría un eventual ajuste en la tarifa dependiendo de lo que anuncie la Presidencia frente al salario mínimo 2026. Ante esto, el mandatario distrital fue enfático: el salario mínimo sí influye, pero no es el único elemento que determina el precio del pasaje. De acuerdo con lo explicado por el alcalde Galán en rueda de prensa desde la Alcaldía de Bogotá, el sistema ya había proyectado un ajuste base antes del anuncio oficial del incremento del salario mínimo. Según detalló, antes de que se confirmara el aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, TransMilenio contemplaba un incremento inicial de $250, sustentado en variables macroeconómicas y en el alza de los costos operativos del sistema. Posteriormente, con el decreto del Gobierno nacional, se sumaron $100 adicionales frente a lo que ya estaba previsto. Es decir, el ajuste final incorporó ese componente extra relacionado con el salario mínimo. En ese contexto, el mandatario explicó que el valor actual del pasaje responde a una fórmula técnica que no depende exclusivamente del ingreso base de los trabajadores. El alcalde fue claro: una reducción no está confirmada y, en este momento, es poco probable. Galán aseguró que solo si la variación del salario mínimo llega a ser significativa tras la revisión que pueda hacer el Gobierno nacional, se analizaría técnicamente un posible impacto en la tarifa. Sin embargo, dejó claro que no se trata de una decisión automática. “Si la variación llega a ser significativa, contemplaremos eso en la tarifa para una reducción posible”, explicó el mandatario distrital. En otras palabras, si el salario mínimo se mantiene como está actualmente fijado, el pasaje no tendría cambios a la baja. El salario mínimo incide directamente en varios componentes del sistema: No obstante, Galán enfatizó que no es el único factor. También pesan variables como: Esto significa que, incluso si el salario mínimo llegara a modificarse, otros factores podrían mantener la tarifa estable. El debate se intensificó luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que fijaba el aumento salarial, lo que abrió la puerta a una eventual revisión. Esa decisión generó efectos inmediatos en diferentes sectores económicos del país, incluyendo el transporte público en Bogotá. Desde entonces, entidades y empresas han comenzado a evaluar posibles escenarios financieros ante un eventual ajuste. En ese contexto, TransMilenio inició un análisis técnico preliminar, según reveló el medio anteriormente mencionado, para determinar si habría margen de maniobra en la tarifa dependiendo del anuncio que realice la Presidencia. Por ahora, el mensaje de la Alcaldía es prudente: no hay reducción confirmada. El alcalde Carlos Fernando Galán dejó claro que cualquier modificación dependerá de decisiones nacionales sobre el salario mínimo y de un análisis técnico detallado de las finanzas del sistema.