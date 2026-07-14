Ley de Alquileres: se elimina el aumento cada tres meses y los inquilinos podrán negociar con el propietario.

La normativa de vivienda urbana en Colombia establece un aspecto crucial que muchos inquilinos desconocen: el canon de arrendamiento no puede ajustarse varias veces al año, sino únicamente cada doce meses de ejecución del contrato. Tal disposición anula cualquier intento de modificaciones trimestrales o semestrales, sean estas por cláusulas contractuales desmedidas o por demandas informales del propietario.

Por otro lado, al renovar un contrato, arrendador e inquilino tienen la posibilidad de convenir un ajuste inferior al IPC, siempre que ambas partes estén de acuerdo y se formalice por escrito.

Adicionalmente, el límite del incremento está también reglamentado: el aumento no debe sobrepasar el 100% del IPC del año calendario anterior, lo que implica que cualquier revisión debe estar fundamentada en un indicador oficial y comprobable.

Ley 820 de 2003: así se calculan los aumentos del canon de arriendo

El artículo 20 de la Ley 820 estipula que, transcurrido un periodo de doce meses bajo el mismo precio, el arrendador está facultado para implementar un ajuste que no supere la variación del IPC correspondiente al año anterior. La normativa no permite incrementos más frecuentes, ni aumentos que excedan este límite.

Asimismo, la legislación establece que el propietario debe notificar por escrito el reajuste, especificando el importe y la fecha a partir de la cual tendrá validez. En ausencia de una notificación válida, ya sea mediante servicio postal autorizado o cualquier mecanismo acordado, el arrendatario podrá impugnar el aumento.

Ley de Alquileres: se elimina el aumento cada tres meses y los inquilinos podrán negociar con el propietario.

Cómo afecta el nuevo límite legal a inquilinos y propietarios

Para los propietarios, el marco legal establece un contexto de seguridad jurídica: tienen claridad sobre cuándo es posible incrementar el canon y el límite máximo permitido. Esto propicia una adecuada planificación de ingresos y minimiza las disputas por aumentos no justificados.

Sin embargo, el arrendador tiene la obligación de notificar de manera precisa el ajuste. En caso de incumplimiento, el inquilino tiene el derecho de exigir la continuidad del canon anterior o iniciar un proceso de reclamación si el aumento contraviene la normativa o no fue debidamente comunicado.

Ley de Alquileres: se elimina el aumento cada tres meses y los inquilinos podrán negociar con el propietario. (Foto: Freepik)

Para los inquilinos, la normativa de ajuste anual proporciona previsibilidad financiera: elimina intentos de incrementos ilegales y permite programar gastos de vivienda sin alteraciones abruptas.

Asimismo, en la negociación de renovación del contrato, es posible acordar un incremento inferior al IPC, situación que suele presentarse ante una oferta abundante de vivienda o cuando el arrendador desea asegurarse de mantener a los inquilinos.

Qué puede hacer un inquilino ante un aumento de alquiler indebido

En caso de que el arrendador intente proceder con un incremento que supere el IPC o que lo realice con una frecuencia mayor a la de cada doce meses, el arrendatario tiene derecho a: