El excanciller volvió a lanzar fuertes señalamientos contra el presidente Gustavo Petro. La denuncia se conoció mediante una carta pública divulgada este 14 de julio.

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El excanciller Álvaro Leyva aseguró que el presidente Gustavo Petro estaría promoviendo una presunta estrategia para afectar el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella.

A través de una carta pública fechada el 14 de julio de 2026, el exfuncionario afirmó haber recibido información de funcionarios de diferentes ministerios sobre supuestas acciones encaminadas a dificultar el proceso de empalme entre ambas administraciones. Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a denuncias formuladas por Leyva y no han sido respaldadas con pruebas públicas ni existe una respuesta oficial del Gobierno Nacional sobre los señalamientos.

Según el exministro de Relaciones Exteriores, las supuestas decisiones se estarían tomando en distintas entidades del Estado y tendrían como objetivo generar dificultades operativas durante los primeros días del nuevo mandato presidencial.

¿Qué denunció Álvaro Leyva sobre la transición entre Petro y De la Espriella?

En su comunicación, Leyva sostuvo que varios funcionarios de distintos ministerios le informaron sobre una presunta “operación de sabotaje” que buscaría complicar el comienzo de la administración de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el excanciller, algunos servidores públicos de libre nombramiento y remoción estarían siendo llamados a presentar sus renuncias de manera inmediata para que, al momento del cambio de gobierno, los nuevos ministros encuentren dependencias sin personal encargado de realizar la entrega de información.

Leyva afirmó que esa situación impediría una transición administrativa ordenada y afectaría el funcionamiento normal de las entidades estatales durante los primeros días del nuevo gobierno.

¿Cuáles son las acusaciones que hizo el excanciller contra el Gobierno Petro?

En la carta, el exfuncionario aseguró que el supuesto plan incluiría el bloqueo de equipos informáticos, el cierre de oficinas y la desaparición de documentación relacionada con la gestión saliente.

Además, señaló que estas acciones tendrían como propósito generar desorden institucional y dificultar las labores de los nuevos funcionarios que asumirán sus cargos tras el cambio de gobierno.

El excanciller también afirmó que estas presuntas decisiones estarían relacionadas con el temor a futuras investigaciones anunciadas por el gobierno entrante, aunque no presentó evidencias públicas que respaldaran esa afirmación.

¿Qué dijo Álvaro Leyva sobre los nombramientos de última hora?

Leyva recordó que el pasado 6 de julio había enviado otra carta al presidente Gustavo Petro en la que cuestionó varios nombramientos realizados en la Cancillería durante las últimas semanas de gobierno.

Según explicó, esos movimientos administrativos buscaban, en su criterio, condicionar la gestión de la próxima administración.

Dentro de ese contexto, mencionó nuevamente a Omar Bula Escobar como el futuro canciller y aseguró que será el nuevo gobierno el encargado de definir la conformación definitiva de su equipo.

¿Por qué Leyva habló de una presunta desviación de poder?

El excanciller sostuvo que, de comprobarse los hechos denunciados, podrían constituir una desviación de poder, figura jurídica que hace referencia al uso de competencias legales para alcanzar un propósito distinto al previsto por la ley.

Para respaldar su argumento, citó la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre este concepto y señaló que un gobierno saliente debe entregar la administración en condiciones normales, sin introducir modificaciones que afecten el ejercicio del gobierno entrante.

No obstante, esa apreciación corresponde a la interpretación jurídica expuesta por Leyva dentro de su carta pública.

¿Qué pidió Álvaro Leyva a los funcionarios públicos antes del cambio de gobierno?

En el cierre del documento, el excanciller hizo un llamado a los funcionarios que, según él, habrían recibido solicitudes de renuncia para que permanezcan en sus cargos hasta que se concrete el relevo presidencial.

Afirmó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuenta con la legitimidad otorgada por las urnas y que será su administración la que decida qué funcionarios continúan, cuáles serán reemplazados y quiénes asumirán nuevos cargos dentro del Gobierno Nacional.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las nuevas acusaciones formuladas por Álvaro Leyva.