El mercado de alquiler en España es una opción cada vez más frecuente para quienes buscan una vivienda sin comprometerse a una hipoteca. Sin embargo, una de las mayores inquietudes que tienen los inquilinos es la posibilidad de que el propietario decida cancelar el contrato antes de lo previsto. La venta del piso suele ser una de las razones que genera dudas y preocupación entre los arrendatarios. ¿Es legal que el casero ponga fin al contrato para vender la vivienda? La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece las circunstancias específicas en las que esto puede ocurrir. Según la LAU, los contratos de alquiler tienen una duración mínima de cinco años si el arrendador es una persona física, o de siete años si es una persona jurídica. Durante este tiempo, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda y el contrato se prorrogará de forma automática por plazos anuales, salvo que el inquilino decida no renovarlo, comunicándolo con al menos 30 días de antelación. “Una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se hubiese hecho constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial“, señala la LAU. El arrendador podrá recuperar la vivienda únicamente si notifica al inquilino, con al menos dos meses de antelación, la necesidad de ocuparla, y detallando los motivos. Si no se alcanza un acuerdo diferente, el inquilino deberá entregar la vivienda en el plazo indicado. Asimismo, el propietario podrá dar el contrato por finalizado si el inquilino incurre en alguno de los incumplimientos contemplados en el artículo 27 de la LAU:impago de la renta o de otras cantidades pactadas; impago de la fianza o de su actualización; subarriendo o cesión sin consentimiento; realizando de daños en la vivienda u obras no consentidas o de actividades molestas, insalubres, peligrosas o ilícitas. El propietario puede poner en venta la vivienda, pero el inquilino tendrá derecho de adquisición preferente. Si éste no desea comprarla y prefiere mantener su contrato de alquiler, podrá permanecer en la vivienda hasta que este finalice. En esta instancia, es común que los propietarios intenten negociar de forma amistosa la salida del inquilino, ofreciendo una compensación económica. Sin embargo, según el portal inmobiliario Fotocasa, el inquilino no está obligado a aceptar ninguna oferta a cambio de abandonar la vivienda. Si, transcurridos tres meses desde el desalojo, el propietario o sus familiares no han ocupado la vivienda, el inquilino podrá solicitar una indemnización equivalente a una mensualidad de alquiler por cada año restante del contrato o exigir la formalización de un nuevo contrato de arrendamiento en la misma vivienda.