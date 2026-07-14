Este desecho cotidiano puede transformarse en un aliado insospechado para el cuidado del baño.

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Los restos de café que quedan después de preparar una bebida suelen terminar en la basura. Sin embargo, algunas personas optan por darles un segundo uso dentro del hogar, especialmente en el baño, donde pueden contribuir a reducir los malos olores de manera temporal.

Gracias a sus propiedades naturales, el café usado es capaz de absorber parte de los olores presentes en espacios cerrados y aportar un aroma más agradable, convirtiéndose en un complemento de las tareas de limpieza sin necesidad de recurrir a productos químicos.

¿Qué ocurre si se tira café usado en el inodoro?

Aunque no reemplaza a los productos de limpieza convencionales, el café usado puede ayudar a mejorar el ambiente del baño cuando se utiliza de forma ocasional.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a neutralizar olores desagradables.

Aporta un aroma suave durante un tiempo limitado.

Contribuye a generar una mayor sensación de limpieza.

Puede complementar la higiene habitual del sanitario.

Tirar café usado en el inodoro una vez a la semana | Para qué sirve y cuáles son sus beneficios

¿Sirve para limpiar las tuberías?

El café usado no debe utilizarse como un método para destapar o limpiar cañerías.

Especialistas en plomería advierten que los residuos de café pueden acumularse en las tuberías, especialmente cuando se mezclan con grasas, jabones u otros desechos, favoreciendo la formación de obstrucciones.

Por ese motivo, si se decide emplear este truco casero, debe hacerse con moderación y sin reemplazar el mantenimiento habitual de las instalaciones sanitarias.

¿Cómo aprovechar el café usado en el baño?

Además de su uso ocasional en el inodoro para ayudar a controlar olores, el café también puede aprovecharse en otros espacios del baño.

Por ejemplo:

Colocarlo seco en un recipiente para absorber malos olores.

Combinarlo con agua caliente para facilitar su eliminación cuando se utilice.

Utilizarlo como complemento de la limpieza, nunca como sustituto de productos específicos.

De esta manera, un residuo cotidiano puede tener una segunda utilidad dentro del hogar, siempre que se emplee de forma responsable y sin generar riesgos para las tuberías.