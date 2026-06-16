El gobierno de Claudia Sheinbaum reportó avances concretos en uno de sus proyectos más ambiciosos. El programa Vivienda para el Bienestar superó las 604,000 viviendas contratadas a nivel nacional, con más de 24,500 unidades ya entregadas a familias beneficiarias distribuidas en distintas regiones del país.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, precisó que el corte más reciente levantó más de 274,000 viviendas en las 32 entidades federativas, lo que equivale a un avance del 33.6% sobre la meta sexenal de 1.8 millones de acciones habitacionales.

En total, el programa ya impactó positivamente la vida de 2.1 millones de personas en todo el territorio nacional.

Infonavit acelera: 140,000 viviendas más entrarán en obra entre junio y julio

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, detalló que el instituto público tiene bajo contrato 460,000 Viviendas del Bienestar, de las cuales 191,000 ya se encuentran en proceso activo de construcción .

El funcionario anunció que entre junio y julio comenzarán obras en 140,000 viviendas adicionales, y entre agosto y septiembre se sumarán otras 128,000 más al proceso de edificación .

En cuanto a los desarrollos habitacionales, informó que el Infonavit opera actualmente 91 conjuntos urbanos vinculados al programa. En 32 de ellos ya se completó la entrega total de casas, mientras que en los 59 restantes continúa el proceso de asignación a los beneficiarios.

Vivienda para el Bienestar supera las 600 mil casas contratadas: avance clave del plan habitacional de Claudia Sheinbaum en México. Fuente: Shutterstock

¿Por qué importa este avance? El déficit habitacional en México sigue siendo un desafío mayor

México arrastra históricamente un déficit habitacional que afecta principalmente a trabajadores de ingresos bajos y medios, quienes no califican para créditos bancarios tradicionales ni cuentan con capacidad de ahorro suficiente para acceder a vivienda digna por sus propios medios. El programa Vivienda para el Bienestar apunta directamente a ese segmento de la población, ofreciendo casas sin necesidad de enganche y con esquemas de pago accesibles ligados al salario.

El objetivo sexenal de 1.8 millones de acciones de vivienda, del cual ya se cubrió aproximadamente un tercio, representa una apuesta política y económica significativa: implica inversión en infraestructura, generación de empleos en la construcción y reducción del rezago habitacional acumulado en décadas anteriores.