La muerte de Germán Vargas Lleras volvió a mover el tablero político colombiano y abrió nuevas discusiones sobre el rumbo que podría tomar el país en las próximas elecciones presidenciales. En medio del duelo familiar, una de las voces que más resonó fue la de Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente, quien reapareció públicamente con un mensaje cargado de contenido político y referencias al legado de su padre. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Más allá del homenaje familiar, sus palabras instalaron una discusión de fondo sobre alianzas, liderazgo y futuro electoral en Colombia. Durante una entrevista en 6AM de Caracol Radio, Clemencia Vargas habló sobre el fallecimiento de su padre y destacó el impacto que, según su visión, tuvo en la política nacional. Allí afirmó: “Debemos llegar unidos a las elecciones y que el legado de mi padre sea que salvemos este país en su nombre”. La hija del exvicepresidente aseguró que Germán Vargas Lleras mantuvo intacta su visión del país incluso durante sus momentos más complejos de salud. Según explicó, nunca dejó de analizar el escenario político colombiano. En ese contexto, sostuvo que Colombia perdió la posibilidad de tener a Vargas Lleras como presidente y afirmó que el país habría seguido un rumbo distinto bajo su liderazgo. También agradeció las múltiples muestras de afecto y homenajes recibidos por su familia, al señalar: “Colombia le ha hecho un homenaje de jefe de Estado y no puedo estar más orgullosa como hija”. Uno de los fragmentos más comentados de la entrevista llegó cuando Clemencia Vargas lanzó una frase directa sobre el futuro electoral: “Por ningún motivo, frase célebre de mi papá, podemos entregarle este país a Cepeda”. Con esa declaración, la hija de Germán Vargas Lleras llamó a distintos sectores políticos a llegar unidos a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo. Según expresó, el objetivo sería preservar el legado político de su padre y consolidar una alternativa electoral frente a otros proyectos políticos en disputa. Las declaraciones instalaron nuevamente el nombre de Germán Vargas Lleras en el centro del debate público y reactivaron conversaciones sobre el papel de su sector político en el escenario electoral colombiano.