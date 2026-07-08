También afirmó que el proceso de empalme ha permitido detectar situaciones que, según dijo, requieren revisión por parte de los organismos de control.

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José Manuel Restrepo confirmó que el equipo de empalme del gobierno entrante interpuso una denuncia penal por hechos relacionados con la política de Paz Total y aseguró que continuará recopilando información sobre presuntas irregularidades detectadas durante la transición entre administraciones.

En una entrevista concedida a La FM, el vicepresidente electo también cuestionó la falta de entrega de información oficial por parte del gobierno saliente y afirmó que el proceso seguirá avanzando por las vías establecidas en la ley.

De acuerdo con Restrepo, la revisión adelantada durante los últimos meses ha permitido identificar asuntos que, en su criterio, ameritan seguimiento por parte de las autoridades competentes. Entre ellos mencionó temas relacionados con las finanzas públicas, el sistema de salud, la gestión de tierras, infraestructura y la ejecución de diferentes programas estatales.

¿Por qué José Manuel Restrepo presentó una denuncia penal por la Paz Total?

Durante la entrevista, Restrepo explicó que uno de los asuntos que más preocupa al equipo de empalme está relacionado con la política de Paz Total. Según indicó, la información recopilada hasta el momento motivó la presentación de una denuncia penal para que sean las autoridades las que determinen si existen responsabilidades.

El vicepresidente electo evitó entregar mayores detalles sobre el contenido de la denuncia debido al curso que podría seguir la investigación, aunque reiteró que continuará documentando nuevos hallazgos conforme avance el proceso de transición.

José Manuel Restrepo confirma denuncia penal por la Paz Total. Efe y Shutterstock - Edición propia

¿Qué denunció José Manuel Restrepo sobre el proceso de empalme con el Gobierno Petro?

Restrepo aseguró que el proceso de empalme enfrenta dificultades por la falta de entrega de información que, según afirmó, debería estar disponible conforme a la legislación vigente.

El funcionario sostuvo que la administración saliente tiene la obligación de cumplir con la Ley 951 de 2005, norma que regula los informes de gestión que deben entregarse durante los cambios de gobierno. Sin embargo, aseguró que parte de esa documentación aún no ha sido suministrada al equipo entrante.

Frente a este panorama, indicó que continuarán obteniendo información mediante derechos de petición, documentos públicos y otras herramientas legales con el propósito de consolidar el diagnóstico institucional.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades que encontró el equipo de empalme?

José Manuel Restrepo señaló que la revisión realizada durante los últimos ocho meses permitió identificar diferentes situaciones que, según dijo, requieren una evaluación detallada.

Entre los temas mencionados se encuentran:

Diferencias entre las cifras oficiales del déficit fiscal y las estimaciones realizadas por otros organismos técnicos.

Obligaciones pendientes relacionadas con el sistema de salud, el sector energético y rezagos presupuestales.

Situaciones vinculadas con la Agencia Nacional de Tierras.

Procesos de litigio relacionados con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Inquietudes sobre el abastecimiento de medicamentos.

Aspectos relacionados con el programa de madres comunitarias.

El vicepresidente electo afirmó que toda la información recopilada será puesta en conocimiento de los organismos de control para que adelanten las actuaciones correspondientes.

¿Qué medidas anticorrupción anunció José Manuel Restrepo?

Como parte del proceso de transición, Restrepo anunció la creación de una línea anticorrupción destinada a recibir denuncias sobre posibles irregularidades dentro de las entidades públicas.

Según explicó, ese canal permitirá que funcionarios y ciudadanos reporten situaciones relacionadas con ocultamiento de información, uso inadecuado de recursos públicos o contrataciones realizadas durante la etapa final del actual gobierno.

Asimismo, aseguró que varios servidores públicos ya han establecido contacto con el equipo de empalme para suministrar información sobre distintas dependencias estatales.

¿Qué dijo José Manuel Restrepo sobre la economía y la inflación en Colombia?

En materia económica, el vicepresidente electo manifestó su preocupación por el comportamiento reciente de la inflación y aseguró que el próximo gobierno buscará recuperar el equilibrio de las finanzas públicas mediante una política de austeridad.

Restrepo señaló que la estrategia del ministro designado de Hacienda contempla reducir el gasto público, fortalecer la disciplina fiscal y mantener el respeto por la autonomía del Banco de la República en las decisiones relacionadas con la política monetaria.

A su juicio, el objetivo será devolver el rigor técnico al manejo económico del país sin afectar la institucionalidad.

¿Cómo continuará el proceso de empalme del nuevo gobierno?

José Manuel Restrepo reiteró que el equipo del presidente electo Abelardo De la Espriella continuará desarrollando el proceso de empalme conforme a los mecanismos establecidos por la Constitución y la ley.

En ese contexto, hizo un llamado a lo que denominó una “resistencia constitucional”, expresión con la que invitó a las instituciones, los gremios, los medios de comunicación, la Fuerza Pública y la ciudadanía a actuar dentro del marco legal para garantizar la transparencia durante la transición.

Finalmente, aseguró que el gobierno entrante seguirá recopilando información, documentando presuntos hallazgos y trasladando los casos que considere pertinentes ante las autoridades competentes para que sean investigados conforme al debido proceso.