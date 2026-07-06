Oficial | Abelardo de la Espriella designó a Jorge Eduardo Mora López como nuevo ministro de Defensa

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El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó este sábado la designación del mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López como próximo ministro de Defensa , uno de los nombramientos más esperados dentro de la conformación de su gabinete.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario electo afirmó que la elección busca reforzar la institucionalidad, respaldar a las Fuerzas Militares y de Policía y avanzar en la recuperación del control estatal en todo el territorio nacional.

“Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad”, expresó De la Espriella.

¿Quién es Jorge Eduardo Mora López?

De acuerdo con la información entregada por el equipo del presidente electo, Jorge Eduardo Mora López cuenta con 36 años de servicio en la Fuerza Pública y una amplia trayectoria en dirección de operaciones, planeación estratégica y manejo de conflictos en diferentes regiones del país.

El nuevo ministro llegará al cargo con experiencia en seguridad, conocimiento del territorio nacional y del funcionamiento de las instituciones encargadas de la defensa.

Los principales retos del nuevo ministro de Defensa

Entre las prioridades anunciadas para la nueva administración figura el fortalecimiento de la moral de la Fuerza Pública, una de las metas que el Gobierno electo considera fundamental para mejorar la capacidad operativa de las instituciones.

Asimismo, el Ministerio trabajará en la modernización tecnológica del sector Defensa, el fortalecimiento de la transparencia en los procesos administrativos y logísticos, así como en la recuperación de la sostenibilidad financiera de las 18 empresas que integran el Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED).

Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad.



El Mayor General Jorge Eduardo Mora López @generalmora11 representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el… pic.twitter.com/baH7aWWHAE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 6, 2026

El Gobierno también plantea reforzar la presencia institucional del Estado en las diferentes regiones del país y fortalecer la capacidad de respuesta frente a los problemas de seguridad.

¿Qué dijo Jorge Eduardo Mora López tras su designación?

Luego de conocerse su nombramiento, el mayor general (r) aseguró que uno de sus principales objetivos será recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

Según afirmó, la prioridad será obtener resultados operacionales que permitan enfrentar las principales amenazas y fortalecer nuevamente el respaldo de la población hacia la Fuerza Pública.

Además, señaló que trabajará para impulsar la transparencia institucional, fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y contribuir a que el Estado ejerza plenamente sus funciones en todo el territorio nacional.

Así avanza la conformación del gabinete

Con la designación de Jorge Eduardo Mora López, Abelardo de la Espriella continúa completando el equipo ministerial que lo acompañará al inicio de su mandato.

Hasta el momento, el presidente electo también confirmó a:

Rodrigo Lara como ministro del Interior.

Miguel Gómez como ministro de Hacienda.

Fabio Arjona como ministro de Ambiente.

Con estos nombramientos, el nuevo Gobierno sigue avanzando en la conformación de su gabinete antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República.