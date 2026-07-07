Los equipos designados por Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella ya avanzan en la transición del Gobierno nacional.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la suspensión inmediata del proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro , una decisión que, según explicó, responde a su intención de garantizar una transición institucional seria y transparente.

A través de sus redes sociales, el mandatario electo informó que instruyó al vicepresidente electo para detener las reuniones de transición con la administración saliente y cuestionó con dureza la gestión del actual Gobierno.

“ Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme ”, expresó.

De la Espriella sostuvo que su prioridad es proteger los intereses del país y aseguró que no respaldará decisiones que, a su juicio, afectan el orden institucional. Además, adelantó que durante la jornada brindará una explicación más detallada sobre los motivos de la medida y las acciones que impulsará a partir de ahora.

¿Qué es el proceso de empalme?

El empalme es la etapa de transición entre un gobierno y el siguiente. Durante ese período, funcionarios de la administración saliente entregan información sobre el estado de las distintas áreas del Estado para facilitar el inicio del nuevo mandato.

Este proceso incluye reuniones entre los equipos técnicos, el traspaso de documentación y la presentación de informes sobre programas, contratos, presupuesto y proyectos en ejecución.

El debate por una eventual extradición de Gustavo Petro

Mientras continúa la transición presidencial, otra declaración del entorno de De la Espriella volvió a generar repercusiones políticas.

Carlos Alonso Lucio, coordinador del equipo de empalme del presidente electo, aseguró que el futuro mandatario estaría dispuesto a firmar una eventual extradición de Gustavo Petro si existiera un requerimiento internacional.

La afirmación abrió un nuevo debate sobre los alcances legales de esa posibilidad. Sin embargo, especialistas en derecho recordaron que una extradición no depende únicamente de la decisión del presidente de la República.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la suspensión inmediata del proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro. (Fuente: EFE) EFE/ Carlos Ortega

¿Puede un presidente extraditar a un expresidente?

La legislación colombiana establece que una extradición solo puede avanzar cuando existe una investigación penal abierta en otro país y una solicitud formal presentada por una autoridad judicial extranjera.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, debe existir una acusación formal emitida por una corte o un gran jurado antes de que Colombia pueda analizar el pedido.

El exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla explicó que un presidente no puede ordenar por sí solo la extradición de un ciudadano colombiano, ya que el procedimiento exige el cumplimiento de una serie de requisitos judiciales y diplomáticos previstos por la ley.

En consecuencia, una eventual extradición de Gustavo Petro solo podría evaluarse si previamente un tribunal extranjero presenta una solicitud formal dentro de un proceso penal vigente.