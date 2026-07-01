El nuevo presidente asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, una vez concluya el proceso de empalme.

Tras las elecciones presidenciales del 21 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, iniciaron el proceso de empalme que permitirá la transición de la administración nacional. Durante esta etapa, ambos equipos deben coordinar la entrega de información y preparar el traspaso de responsabilidades antes del cambio de mando previsto para agosto.

El proceso ya cuenta con coordinadores designados por ambas administraciones y se desarrolla bajo las normas que regulan la entrega de la gestión pública entre un gobierno y otro.

¿En qué consiste la transición entre un gobierno y otro?

El empalme presidencial es el mecanismo mediante el cual la administración saliente entrega al nuevo gobierno toda la información necesaria para garantizar la continuidad del Estado.

Esto incluye datos sobre los recursos financieros, humanos y tecnológicos, así como el estado de los contratos vigentes, los programas en ejecución y otros asuntos relacionados con el funcionamiento de las entidades públicas.

Los equipos designados por Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella ya avanzan en la transición del Gobierno nacional. Representación hecha con IA

Las normas que establecen cómo debe hacerse la entrega del Gobierno

La principal disposición que regula este procedimiento es la Ley 951 de 2005, que creó el acta de informe de gestión y fijó las reglas para la entrega de los asuntos y recursos públicos al finalizar un mandato.

El proceso también está respaldado por la Ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción, y por la Ley 1757 de 2015, que fortalece la rendición de cuentas y reconoce el empalme como un deber de los gobernantes y un derecho de la ciudadanía.

Los funcionarios encargados de coordinar el cambio de administración

El presidente Gustavo Petro designó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para liderar el empalme por parte del gobierno saliente.

Por su parte, Abelardo de la Espriella nombró a Carlos Alonso Lucio como coordinador del equipo de transición, mientras que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, encabeza un grupo enfocado en revisar posibles riesgos para los recursos públicos durante este proceso.

Las obligaciones que debe cumplir Gustavo Petro durante el proceso

La legislación establece que el mandatario saliente, Gustavo Petro, debe entregar un informe de gestión al presidente electo con el estado de la administración.

Después de recibir ese documento, el gobierno de De la Espriella dispone de 30 días hábiles para revisar la información y verificar si existen inconsistencias o irregularidades. En caso de incumplimientos, la ley contempla la posibilidad de investigaciones por parte de los organismos de control.

La fecha en la que concluirá el empalme y asumirá el nuevo Gobierno

El proceso de transición finalizará el 7 de agosto de 2026, cuando Gustavo Petro entregue oficialmente la Presidencia y Abelardo de la Espriella tome posesión del cargo.

Mientras tanto, el presidente electo anunció que no participará personalmente en las reuniones de empalme en la Casa de Nariño y delegó esa labor en su equipo. Además, adelantará encuentros con gobernadores y alcaldes de los 32 departamentos como parte de los llamados empalmes territoriales.