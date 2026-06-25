Matthew Foster-Smith es el principal sospechoso del crimen y está siendo buscado por las autoridades.

El caso por la muerte de Natalia Villalba tiene un nombre en el centro de la investigación: Matthew Ashley Foster-Smith, un ciudadano británico de 46 años que se convirtió en el principal sospechoso del crimen y que, según las autoridades, ya habría abandonado Colombia por la frontera con Ecuador.

De acuerdo con lo publicado por medios locales, Foster-Smith ingresó al apartamento donde se hospedaba Villalba el 17 de junio y salió al día siguiente. Fue la última persona registrada junto a la víctima antes de que su cuerpo fuera hallado el 22 de junio dentro de una maleta gris debajo de la ducha, con el grifo abierto durante al menos cinco días, en el apartamento 702 del edificio Morph Chicó, en el barrio El Chicó de Bogotá.

Un prófugo de la justicia británica

Foster-Smith no llegó a Colombia como un ciudadano común. En su país enfrentaba una condena de dos años y dos meses dictada en 2023 por el Tribunal de Magistrados de Poole, en el condado de Dorset, luego de acosar a su exnovia: la siguió hasta su gimnasio, su lugar de trabajo y su vivienda, y publicó fotos íntimas de ella tras la ruptura.

El ciudadano británico tenía antecedentes por acoso y era prófugo de la justicia de su país. (Fuente: Shutterstock)

Como parte de las condiciones de su libertad condicional, debía presentarse periódicamente ante la Policía, informar su domicilio y los datos de su vehículo, y cumplir una orden de alejamiento indefinida contra su víctima. No cumplió ninguna de esas obligaciones y terminó cruzando el mundo hasta llegar a Colombia, donde no hay registro oficial de su ingreso al país.

Cómo operaba bajo vigilancia especial

Foster-Smith estaba incluido en la Unidad de Alto Riesgo de la Policía de Dorset, un equipo especializado creado en 2023 para monitorear a los 15 delincuentes con mayor riesgo de violencia contra mujeres y niñas del condado. Su perfil también lo vinculó a un proceso por acoso en el que habría creado una identidad falsa en redes sociales para acercarse a su víctima sin levantar sospechas.

Cuando no se presentó a sus citaciones, las autoridades británicas libraron una orden de captura en su contra. Sin embargo, el CTI colombiano aún no ha emitido una orden propia ni tramitado una circular de Interpol para localizarlo, según El Tiempo.

Las últimas horas de Natalia Villalba

Mientras avanza la búsqueda del sospechoso, la familia de la víctima aportó detalles sobre sus últimos movimientos. Su madre, Claudia Villalba, contó en declaraciones a Blu Radio que habló con ella por última vez el martes previo a su desaparición. En esa conversación, Natalia mencionó que pensaba viajar a Cúcuta para votar en las elecciones. Su madre le recomendó quedarse en Bogotá, y aparentemente Natalia aceptó.

Sin embargo, una amiga cercana contó una versión distinta: habló con Natalia el jueves 18 de junio a las 11:00 a. m. y en ese momento aún consideraba hacer el viaje. También le pidió que no fuera al apartamento porque estaba ocupada. Esa fue la última comunicación conocida antes de que se perdiera todo contacto con ella.

La pista que siguieron los investigadores

La fotografía de Foster-Smith fue comparada con las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio y habría coincidido. Las imágenes también lo mostraron trasladando sábanas hacia la lavandería del complejo.

Según fuentes del proceso citadas por Semana, el sospechoso habría salido de Colombia por el puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, posiblemente por la misma ruta que utilizó para ingresar al país. La Fiscalía lo tiene plenamente identificado, aunque hasta el momento no hay ninguna persona formalmente vinculada al proceso.