El cuerpo de Natalia Villalba fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.

El hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba Angarita, modelo e influencer de 36 años oriunda de Cúcuta, conmocionó a Colombia. La mujer fue encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento de alquiler temporal del edificio Morph Chicó, en el norte de Bogotá, el lunes 22 de junio.

Según informaron Noticias Caracol y El Tiempo, una trabajadora de limpieza ingresó al inmueble tras vencer el plazo de la reserva y no obtener respuesta. Al revisar el baño, encontró una maleta gris. Al abrirla, descubrió el cuerpo. De inmediato alertó a las autoridades, y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se hicieron presentes en el lugar.

¿Quién era Natalia Villalba?

Villalba era una creadora de contenido y modelo colombiana que había construido una comunidad de seguidores en redes sociales. Llevaba varios días sin responder llamadas ni mensajes de sus familiares, situación que encendió las alarmas y terminó derivando en el descubrimiento.

El cuerpo de Natalia Villalba fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá. Redes sociales

Los primeros reportes señalan que el cuerpo presentaba signos de violencia, un elemento que los investigadores toman como punto de partida para reconstruir lo que ocurrió dentro del apartamento.

La estadía y los registros del inmueble

Villalba figuraba como arrendataria del apartamento desde el 3 de junio. Los registros del edificio dan cuenta de que inicialmente la reserva estaba vinculada a un ciudadano estadounidense procedente de Texas, y que posteriormente la estadía se extendió hasta el 21 de junio.

Entre los elementos hallados dentro del inmueble aparecieron dos pasaportes con la fotografía de la víctima pero con apellidos diferentes: uno vencido y otro vigente, este último con registros de viajes a España. Los investigadores los consideran material clave para reconstruir los movimientos de Villalba antes de su muerte.

Dos ciudadanos extranjeros en la mira

El foco de la investigación se concentra en dos personas que estuvieron con la víctima durante su permanencia en el apartamento. El primero es el ciudadano estadounidense de Texas que la acompañó en los primeros días. El segundo es un ciudadano británico que ingresó al inmueble el 17 de junio y lo abandonó al día siguiente.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron a este último trasladando sábanas hacia la zona de lavandería, una acción que despertó el interés de los investigadores. Ese ciudadano es considerado una de las últimas personas que estuvo junto a la víctima y su paradero es objeto de búsqueda activa. Las autoridades no descartan que haya salido del país, lo que podría requerir la intervención de la Interpol.

La Fiscalía y el CTI adelantan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte. Shutterstock

La investigación avanza bajo hermetismo

La Fiscalía General y el CTI llevan adelante las diligencias para determinar las causas exactas de la muerte y la fecha del fallecimiento, tarea que está a cargo de Medicina Legal. Hasta el momento no hay ninguna persona formalmente vinculada al proceso.

Las autoridades continúan recopilando pruebas, revisando registros y tomando declaraciones en un caso que, por sus características, se convirtió en uno de los más impactantes de las últimas semanas en Colombia.