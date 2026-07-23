La familia de la joven pidió intensificar la búsqueda de la bebé que esperaba al momento de su desaparición.

El caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años hallada sin vida en el sur de Cali tras varios días desaparecida, sumó un nuevo elemento que ha incrementado la preocupación de su familia. Los allegados afirman que el bebé que esperaba la víctima no fue encontrado en su cuerpo, por lo que ahora piden a las autoridades priorizar la búsqueda de la menor.

Según informó la revista Semana, los familiares aseguraron que recibieron esa información por parte de Medicina Legal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen. Hasta el momento, ni Medicina Legal ni la Fiscalía han emitido un pronunciamiento oficial confirmando esa versión.

La joven tenía ocho meses de embarazo cuando desapareció y, de acuerdo con sus familiares, esperaba el nacimiento de una niña que llevaría por nombre Alahia. La esperanza de sus seres queridos es que la bebé continúe con vida.

Qué denunció la familia de María Camila Potosí

La madre de la víctima, Alba Ruby Gómez, relató en declaraciones a La FM que una de sus primeras preguntas al llegar a Medicina Legal fue si la bebé se encontraba junto al cuerpo de su hija.

Según su testimonio, allí le respondieron que la menor no estaba, motivo por el cual la familia comenzó a solicitar públicamente que las autoridades intensifiquen su búsqueda.

Los allegados sostienen que esta información modifica por completo el enfoque del caso y esperan que las investigaciones permitan establecer qué ocurrió con la niña.

Lo que se sabe de la desaparición y el hallazgo

María Camila Potosí fue vista por última vez cuando se desplazaba en motocicleta junto a otra mujer. Días después, su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 3 de la vía que conduce al corregimiento de La Buitrera, al sur de Cali.

La joven fue vista por última vez cuando se desplazaba en motocicleta junto a otra mujer. Redes sociales

La Policía Metropolitana informó que la víctima fue hallada envuelta en sábanas y amarrada de pies y manos a un costado de la carretera, cerca del río Meléndez.

Las autoridades indicaron que las características físicas y la vestimenta coincidían con el reporte de desaparición presentado por la familia, mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las diligencias para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Alcaldía ofrece recompensa y la Fiscalía mantiene la investigación

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó públicamente el asesinato de la joven y expresó su solidaridad con la familia.

Además, informó a través de sus redes sociales que ordenó acelerar las investigaciones y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita esclarecer el caso y capturar a los responsables.

Desde la @AlcaldiaDeCali estamos comprometidos con esclarecer el repudiable crimen de la joven María Camila Potosí.



Lamentamos profundamente esta pérdida que hoy enluta a su familia y a sus seres queridos, y les expresamos toda nuestra solidaridad.



He dado la instrucción a las… — Alejandro Eder (@alejoeder) July 23, 2026

Por su parte, la Policía reiteró que continúa adelantando las labores de investigación y pidió a la ciudadanía aportar información a través de la línea 123 o del número habilitado por las autoridades. Entretanto, la Fiscalía mantiene abiertas las indagaciones y, hasta ahora, no ha confirmado oficialmente la versión entregada por los familiares sobre la bebé.