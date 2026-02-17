El presidente Gustavo Petro realizó una serie de anuncios a lo largo de 2025, en un contexto caracterizado por desafíos de seguridad recientes y la necesidad de adaptar las Fuerzas Militares a escenarios más complejos. Según el Gobierno, esta iniciativa tiene como objetivo responder a amenazas operativas inmediatas y avanzar hacia un rediseño estructural de la política de defensa, con una visión a mediano y largo plazo. En respuesta al atentado contra el Batallón Ricaurte, situado en el corregimiento de Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar), el presidente Gustavo Petro anunció la activación de la compra inmediata de sistemas antidrones, con el propósito de fortalecer la seguridad en las instalaciones militares del país. Esta decisión se enmarca en un refuerzo de las medidas de protección ante incidentes recientes que han evidenciado nuevas amenazas operativas. El Ejecutivo colombiano ha definido una nueva hoja de ruta en materia de defensa, que incluye una inversión significativa en tecnología militar y la incorporación de equipamiento avanzado. Entre las medidas destacadas se encuentran la adquisición de sistemas antidrones y la futura llegada de 17 aviones de combate Gripen, en un esfuerzo por actualizar capacidades que no habían sido renovadas de manera integral durante años. Según explicó el jefe de Estado, la adquisición se llevará a cabo bajo la figura de urgencia manifiesta, contemplada en la Ley 80, que permite acelerar los procesos de contratación en situaciones excepcionales. Este mecanismo se aplica cuando están en riesgo la seguridad nacional o la continuidad del servicio público, permitiendo al Ejecutivo reducir plazos administrativos para responder de manera inmediata a escenarios críticos. Petro explicó que el país enfrenta un rezago en capacidades tecnológicas de defensa aérea, especialmente frente al uso de drones con fines ofensivos por parte de grupos armados. Según señaló, la inversión destinada a estos sistemas alcanzará un billón de pesos y estará orientada a cubrir necesidades en distintas regiones del territorio nacional. La figura legal de la urgencia manifiesta permite realizar contrataciones de manera expedita en situaciones de fuerza mayor, calamidad o hechos que requieren una respuesta inmediata. En este sentido, el Gobierno sostuvo que el ataque en Aguachica puso de manifiesto riesgos que no pueden ser abordados a través de los plazos convencionales de compra pública. Desde el Ejecutivo se precisó que la aplicación de este mecanismo deberá estar debidamente sustentada en estudios técnicos y que los procedimientos estarán sujetos a supervisión posterior por parte de los organismos competentes. El contrato, anunciado por el presidente Petro en noviembre de 2025, tiene un valor de 16,5 billones de pesos e incluye aeronaves nuevas, equipamiento, armamento, capacitación y servicios asociados para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). En paralelo, el Gobierno avanzó en una de las decisiones más relevantes en materia de defensa de las últimas décadas: la adquisición de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab, que reemplazarán a la actual flota de aeronaves Kfir, en servicio desde los años ochenta. La empresa Saab ha proporcionado información detallada sobre los cazas, los cuales incluyen radares de última generación, sistemas avanzados de guerra electrónica y la capacidad de operar con diversos tipos de armamento guiado. Esto amplía considerablemente las capacidades operativas de la FAC. De acuerdo con la información oficial, el acuerdo incluye la entrega de 15 aviones Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas. Estas aeronaves están específicamente diseñadas para llevar a cabo misiones de control del espacio aéreo, defensa, reconocimiento y ataques de precisión. Conforme al cronograma proporcionado por el fabricante, las entregas de los aviones de combate se llevarán a cabo de manera progresiva entre 2026 y 2032, facilitando una transición gradual desde la flota existente hacia el nuevo sistema aéreo. En este contexto, el Ministerio de Defensa anticipa avanzar en la formación de pilotos y técnicos, así como en la adecuación de la infraestructura necesaria para la operación de las nuevas aeronaves.