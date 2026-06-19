Las autoridades monitorean zonas donde podrían presentarse tormentas acompañadas de vientos intensos y fenómenos asociados.

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El viernes 19 de junio llegará con un panorama meteorológico complejo para varias regiones de Colombia. Aunque algunas zonas registrarán una disminución de las precipitaciones, el Ideam advirtió que persistirá la inestabilidad atmosférica en amplios sectores del territorio nacional, favoreciendo la formación de tormentas con nubosidad densa, ráfagas de viento, actividad eléctrica e incluso episodios aislados de granizo en áreas de montaña y cordillera.

La situación coincide con la consolidación de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, cuya presencia ya fue confirmada oficialmente por las autoridades climáticas. Sin embargo, mientras el país se prepara para meses potencialmente más secos y cálidos, todavía se mantienen sistemas atmosféricos capaces de generar lluvias fuertes y eventos meteorológicos de alto impacto.

¿Cuáles serán las zonas de Colombia con más lluvias este viernes 19 de junio?

Según el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más importantes podrían concentrarse en varias regiones estratégicas del país.

Entre las áreas con mayor probabilidad de lluvias intensas aparecen:

Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Nororiente de Norte de Santander.

Sur de Santander.

Occidente de Boyacá.

Noroccidente de Cundinamarca.

Risaralda.

Sur del Chocó.

Sur del Valle del Cauca.

Norte del Cauca.

Además, se esperan lluvias de manera más generalizada en sectores del oriente y sur de la región Caribe, amplias zonas de la Amazonía y algunas áreas del centro y sur de la región Andina.

Llega la lluvia negra más intensa de junio: habrá fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en estas zonas. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué podría presentarse granizo durante las tormentas?

La combinación de humedad, corrientes de aire ascendentes y desarrollo de nubes de gran altura favorece la aparición de tormentas severas.

Cuando estos sistemas alcanzan suficiente intensidad, pueden producir granizo, especialmente en zonas elevadas de la región Andina. Aunque no se trata de un fenómeno generalizado, los expertos no descartan eventos localizados acompañados de fuertes aguaceros, descargas eléctricas y ráfagas de viento capaces de generar afectaciones puntuales.

Los cambios bruscos de temperatura en las capas altas de la atmósfera también contribuyen a la formación de estos episodios.

¿Qué es la llamada “lluvia negra” y por qué genera preocupación?

La expresión “lluvia negra” se ha popularizado para describir jornadas dominadas por enormes masas de nubes oscuras que cubren extensas áreas y reducen significativamente la visibilidad.

Este fenómeno suele estar asociado con tormentas de considerable intensidad, cielos completamente encapotados, fuertes aguaceros y actividad eléctrica frecuente. Aunque no es una categoría técnica utilizada por el Ideam, el término se emplea para ilustrar la magnitud de los sistemas nubosos que pueden afectar una región durante varias horas.

Para este viernes, la persistencia de amplias zonas de nubosidad sobre el Caribe, la región Andina y el Pacífico aumenta la posibilidad de observar este tipo de escenarios.

¿Cómo influye el fenómeno de El Niño en las condiciones climáticas actuales?

El Ideam confirmó recientemente que las condiciones tipo El Niño ya están presentes tanto en el océano Pacífico ecuatorial como en la atmósfera.

Las proyecciones indican una probabilidad superior al 95 % de fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026 y una alta posibilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte entre finales de este año e inicios de 2027.

Aunque normalmente El Niño se relaciona con menos lluvias y temperaturas más elevadas, durante las etapas iniciales de transición todavía pueden presentarse episodios lluviosos importantes debido a la interacción de otros sistemas atmosféricos que siguen activos sobre Colombia.

¿Qué regiones tendrán tiempo seco durante el viernes?

La principal excepción al patrón lluvioso será la región de la Orinoquía.

Los pronósticos indican que departamentos de esta zona experimentarán condiciones predominantemente secas durante gran parte de la jornada, con menor presencia de nubosidad y una reducción significativa de las precipitaciones frente a otras regiones del país.

Esto permitirá un aumento gradual de las temperaturas durante el día y una mayor sensación de calor en algunos municipios.