Colombia es reconocida por su biodiversidad y sus paisajes naturales; no obstante, no todas sus ciudades disfrutan de una calidad del aire adecuada. Mientras que Bogotá y Medellín enfrentan alarmantes niveles de contaminación atmosférica, un pequeño municipio de Cundinamarca se distingue por tener uno de los aires más limpios del país. Este municipio es Guasca, un encantador pueblo ubicado en las montañas andinas que, con apenas 4.000 habitantes, se ha convertido en un refugio de aire puro. Según recientes mediciones ambientales, Guasca ha reportado niveles excepcionalmente bajos de material particulado y contaminantes en comparación con otras regiones urbanas del país. Su altitud, vegetación nativa y escasa actividad industrial lo convierten en un ejemplo de equilibrio ambiental. A diferencia de las grandes capitales, donde el tráfico vehicular y la urbanización afectan la atmósfera, este municipio mantiene un entorno limpio y saludable para sus residentes y visitantes. Además, es reconocido por sus cultivos de flores, sus quesos artesanales y sus aguas termales. Las actividades al aire libre son ideales para quienes buscan desconectarse de la vida urbana y restablecer su conexión con el entorno natural. Asimismo, Guasca ofrece una amplia gama de planes ecoturísticos. Desde excursiones a la laguna de Guatavita, que se encuentra en las proximidades, hasta recorridos por la reserva natural de la Encenillo, este municipio se presenta como un verdadero paraíso para los entusiastas de la naturaleza. Guasca se localiza en el departamento de Cundinamarca, a cerca de 50 kilómetros al noreste de Bogotá. Este municipio es parte de la provincia de Guavio y está rodeado por localidades como Sopó, La Calera y Guatavita. Su ubicación en medio de montañas, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, favorece un clima fresco y una atmósfera pura, lo que lo convierte en un destino ideal para el descanso y el turismo de bienestar. La ubicación geográfica de Guasca, en un entorno montañoso, contribuye a la calidad de su clima y a la pureza de su aire, elementos que son altamente valorados por quienes buscan un refugio de tranquilidad.