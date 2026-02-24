Las autoridades en Bogotá confirmaron que Diana Ospina, la mujer de 35 años reportada como desaparecida desde el pasado domingo 22 de febrero, fue hallada sana y salva. La mujer había salido de un bar en Chapinero y tomó un taxi con destino a su residencia en Santa María del Lago. El hallazgo fue confirmado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien informó que Diana llegó al CAI Mirador en la localidad de Santa Fe, cerca de la vía a Choachí, donde se reencontró con sus familiares. Tras la desaparición, la Fiscalía inició labores de investigación luego de conocerse un video en el que se evidencia que, cuando Diana llegaba a su residencia, dos delincuentes descendieron de otro vehículo y abordaron el taxi en el que se transportaba, llevándosela con rumbo desconocido. De acuerdo con los familiares, se registraron al menos 13 retiros de las cuentas bancarias de la mujer, por un total superior a los 40 millones de pesos, lo que motivó acciones de inteligencia sobre algunos de los cajeros en los que se realizaron estos movimientos. En el video del momento del reencuentro, Diana Ospina llegó acompañada de una patrulla policial a su vivienda en Santa María del Lago, localidad de Engativá, donde fue recibida por su padre entre lágrimas. “Gracias Dios mío, te amo, tienes que contarnos todo lo que pasó”, expresó su padre. Diana respondió: “No pasó nada, yo corrí mucho”. Por el momento, se espera que las autoridades emitan un pronunciamiento con detalles sobre los dueños de los dos taxis implicados en el asalto. Además, se prevé que Diana Ospina pueda dar un comunicado en las próximas horas para explicar lo sucedido.