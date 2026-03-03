El avance del fenómeno de El Niño Costero 2026 vuelve a poner en alerta a varios países de la región. Perú y Ecuador atraviesan un escenario marcado por lluvias intensas, episodios de granizo, inundaciones y aumento del calor, con impactos directos en ciudades costeras y zonas vulnerables. En Colombia, las autoridades siguen de cerca la evolución del evento por su posible influencia indirecta en el clima regional. Con el inicio de marzo, los organismos meteorológicos advierten que las precipitaciones no dieron por finalizado su ciclo. Por el contrario, se espera que los eventos de lluvia vuelvan a intensificarse en los próximos días, especialmente en áreas cercanas al Pacífico, donde el calentamiento del mar juega un rol clave. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), marzo volverá a presentar episodios de lluvias en la costa, luego de un breve periodo de receso. Estas precipitaciones estarán acompañadas por temperaturas elevadas, una combinación típica del desarrollo del Niño Costero. Especialistas del organismo indicaron que las lluvias se reactivarán de sur a norte, con eventos que podrían repetirse con una intensidad similar a la registrada en febrero, cuando se reportaron aniegos urbanos y activación de quebradas en distintos puntos del país. Las zonas más expuestas incluyen sectores urbanos y periurbanos donde el drenaje resulta insuficiente, lo que incrementa el riesgo de inundaciones temporales. De acuerdo con los reportes técnicos, el retorno de las lluvias se dará de manera escalonada: Durante este periodo, también se prevé un aumento sostenido de la temperatura, lo que puede intensificar tormentas aisladas y generar una mayor sensación térmica. Ecuador: lluvias persistentes y monitoreo constante En Ecuador, la temporada lluviosa se mantiene activa con episodios de precipitaciones fuertes, especialmente en provincias costeras y zonas bajas. Aunque no se declaró un evento de El Niño tradicional, el calentamiento superficial del océano Pacífico favorece la formación de nubosidad y tormentas. Las autoridades locales mantienen alertas preventivas ante el riesgo de deslizamientos, crecida de ríos y afectaciones en rutas y viviendas. Si bien Colombia no se encuentra bajo un Niño Costero, los organismos climáticos advierten que los cambios en la temperatura del Pacífico pueden influir en los patrones de lluvia, sobre todo en el occidente del país. Por ese motivo, el monitoreo se concentra en posibles variaciones en las precipitaciones y en el comportamiento de ríos, sin emitir por ahora alertas extraordinarias a nivel nacional. Los especialistas recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales y evitar la difusión de pronósticos no confirmados, ya que el fenómeno evoluciona de forma dinámica y localizada.