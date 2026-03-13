La inscripción del nacimiento constituye uno de los primeros pasos legales tras la llegada de un hijo, siendo un trámite esencial para asegurar derechos básicos como la identidad, la salud y la educación. En Colombia, este proceso se lleva a cabo ante la Registraduría, lo que permite dejar constancia oficial del vínculo entre el menor y sus progenitores. Durante años, el registro civil de nacimiento estuvo envuelto en incertidumbres respecto a los documentos que debían ser presentados, especialmente en lo que concierne al estado civil de los padres. En la práctica, existía la creencia generalizada de que era necesario demostrar el matrimonio o una unión formal para poder inscribir a un hijo. No obstante, el procedimiento actual tiene como objetivo simplificar el acceso al registro civil y eliminar las barreras administrativas que pudieran demorar la inscripción de los recién nacidos, priorizando así la protección del derecho a la identidad desde los primeros días de vida. En Colombia, la inscripción del nacimiento de un recién nacido no exige presentar el certificado de matrimonio ni una prueba formal de unión entre los padres. El trámite ante la Registraduría se lleva a cabo con base en la declaración del solicitante y en el principio constitucional de la buena fe, sin que sea necesario acreditar documentalmente el vínculo de la pareja. Esto implica que, al momento de registrar a un hijo, es suficiente que quien realiza la inscripción declare que los padres están casados o que existe una unión marital de hecho. No se requiere legalmente adjuntar el registro civil de matrimonio ni otro documento que evidencie la relación. El mismo procedimiento se aplica en el caso de hijos concebidos durante una unión marital de hecho previamente declarada, conforme a la normativa vigente, lo que evita demoras y facilita la expedición del registro civil de nacimiento. La normativa facilita a los progenitores la elección del orden de los apellidos del menor, sin que exista una regla automática que favorezca uno sobre otro. Durante el proceso de inscripción, el funcionario registral debe asignar los apellidos utilizando el primer apellido de la madre y el primer apellido del padre. El orden no está predeterminado y debe ser establecido por decisión conjunta de los padres, tras ser consultados en el momento del trámite. En caso de que el declarante indique que existe desacuerdo entre los progenitores respecto al orden de los apellidos, el procedimiento se resolverá a través de un sorteo a cargo del funcionario registral. Para llevar a cabo este proceso, se anotan los primeros apellidos de cada progenitor en papeles separados, los cuales se introducen en un sobre y se extrae uno al azar. El apellido seleccionado se inscribe en primer lugar, mientras que el restante se registra como segundo apellido del niño o la niña. Este mecanismo tiene como objetivo asegurar la igualdad entre los padres y prevenir que la falta de consenso retrase un trámite fundamental para el acceso a derechos como la identidad, la salud y la educación. Cuando un menor forma parte de una comunidad o pueblo indígena, el orden de los apellidos debe adherirse a las costumbres propias de dicha comunidad. En tales circunstancias, el funcionario encargado del registro debe aplicar los usos y tradiciones reconocidos, siempre en conformidad con el marco legal vigente. De este modo, el registro civil de nacimiento se establece como un trámite esencial, sin imponer requisitos adicionales vinculados al estado civil de los progenitores y priorizando el derecho a la identidad desde los primeros días de vida.