La influenza en Colombia vuelve a estar en el centro de la atención sanitaria tras la confirmación oficial de la circulación activa de distintos subtipos del virus en el territorio nacional. El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud señalaron que este comportamiento responde a un patrón estacional asociado a cambios climáticos y al aumento de la movilidad interna y externa.

El escenario actual ha llevado a reforzar los llamados a la vacunación contra la influenza, especialmente en grupos de riesgo, y a mantener medidas de autocuidado. Las autoridades advierten que, aunque no se trata de una situación extraordinaria, el contexto exige vigilancia para reducir contagios y complicaciones respiratorias.

Circulación simultánea de subtipos en el país

Los sistemas de vigilancia epidemiológica han identificado la presencia paralela de influenza A(H1N1) y A(H3N2), además de algunos registros de influenza B, en diferentes zonas de Colombia. Estos hallazgos provienen de laboratorios centinela distribuidos en varias regiones, lo que confirma una circulación activa y sostenida.

La circulación de influenza en Colomba alarmó a los ciudadanos (Fuente: archivo).

El INS explicó que este patrón es frecuente en temporadas de alta variabilidad climática, cuando aumentan los encuentros sociales y los desplazamientos. Sin embargo, el impacto suele ser mayor en poblaciones vulnerables, razón por la cual se insiste en la prevención temprana.

Alerta internacional y vigilancia reforzada

El sector salud mantiene seguimiento permanente a lo que ocurre fuera del país. En diciembre se reportó en México un caso asociado a una variante del subtipo H3N2, en un contexto de incremento de contagios en el hemisferio norte. En Europa, la detección temprana de variantes ha coincidido con un aumento de hospitalizaciones.

El médico epidemiólogo Leonardo José León advirtió a City TV que algunas mutaciones pueden facilitar la transmisión y reducir la protección previa, aunque recalcó que no es momento de alarma sino de atención responsable. Insistió en consultar a profesionales de la salud ante síntomas y evitar la automedicación.

Síntomas y medidas para prevenir el contagio

Las autoridades sanitarias recuerdan que la influenza suele iniciar con fiebre alta y tos, acompañadas de malestar general, congestión nasal y fatiga. En casos graves, pueden presentarse complicaciones respiratorias que requieren atención médica oportuna.

El virus de la influenza se transmite de una persona enferma a una sana (Fuente: archivo).

Para reducir el riesgo de contagio, el Ministerio de Salud recomienda reforzar hábitos como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas cuando hay síntomas, evitar aglomeraciones y permanecer en casa durante la enfermedad. Además, se insiste en priorizar la vacunación en niños pequeños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas, como principal herramienta para proteger la salud pública.