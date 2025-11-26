La Tercera Guerra Mundial está cerca: cuatro países con menos de un millón de habitantes podrían aliarse y vencer a grandes potencias.

La Tercera Guerra Mundial es, hoy por hoy, una posibilidad que es analizada en concreto por los especialistas e historiadores especializados en esta materia. En este marco, se conoció qué países con menos de un millón de habitantes podrían unirse ante un hipotético conflicto global y pelear contra las grandes potencias.

La participación de las pequeñas potencias puede ser insignificante pero también puede adoptar una posición de relevancia y de lucha contra las grandes potencias en el marco de una eventual Tercera Guerra Mundial. Así lo señalan diversos expertos que han dedicado gran cantidad de escritos a este tipo de conflictos.

Bernard F. W. Loo, en su libro Strategy and Defence Policy for Small States: Problems and Prospects, brindó su perspectiva acerca de cómo los pequeños estados naciones pueden llevar a cabo su defensa en un escenario bélico complejo, como la Tercera Guerra Mundial, y eventualmente luchar contra las grandes potencias.

Tercera Guerra Mundial: los países con menos de un millón de habitantes que podrían aliarse y vencer a grandes potencias

Siguiendo la teoría del intelectual Bernard F. W. Loo, países como Estonia, Chipre, Montenegro y Luxemburgo. Se trata de microestados que en general poseen menos de un millón de habitantes y que varios de ellos tienen ubicaciones estratégicas ante un escenario de guerra. Islandia, Barbados, Fiji, Bután, Maldivas y Yibuti son otros de los países que podrían estar incluidos en esa lista.

Muchos de ellos poseen también capacidades en ciberseguridad, como Estonia, acuerdos militares con potencias mayores, como Islandia con la OTAN o Yibuti con bases militares extranjeras, o el control de rutas marítimas clave, todos factores que pueden ser determinantes a la hora de enfrentarse con una potencia mundial.

¿Por qué podría desatarse la Tercera Guerra Mundial?

La Tercera Guerra Mundial podría desatarse por una combinación de tensiones geopolíticas acumuladas. Tendrían mucha incidencia, también, los enfrentamientos por recursos estratégicos y conflictos territoriales que pueden afectar que pueden involucrar directamente a las grandes potencias.

A medida que las tensiones geopolíticas avanzan, cualquier incidente mal gestionado, en el cual pueden estar entrometidos países como Rusia, China o Estados Unidos, puede desembocar en un enfrentamiento múltiple.