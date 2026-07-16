Fin de la visa | El Gobierno actualiza el documento para extranjeros y solo podrán renovarlo quienes cumplan este trámite.

El proceso será obligatorio únicamente para un grupo específico de residentes permanentes.

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El Gobierno Nacional confirmó que las personas extranjeras que residen en Colombia con una visa de residente permanente expedida bajo la normativa anterior deberán realizar un traspaso obligatorio de su documento antes del 31 de octubre de 2026. La actualización será un requisito indispensable para continuar adelantando trámites migratorios, entre ellos la expedición de la cédula de extranjería.

La medida fue recordada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con base en la Resolución 9316 de 2024, que estableció la obligación de actualizar este tipo de visas antiguas. La entidad insistió en que no se trata de solicitar una visa nueva, sino de reemplazar el documento por el formato vigente.

¿Quiénes deben hacer el traspaso obligatorio de la visa?

La obligación no cobija a todos los extranjeros que viven en el país. El trámite está dirigido exclusivamente a quienes cuentan con una visa de residente permanente otorgada bajo las normas anteriores a la reglamentación vigente.

Si usted obtuvo una visa de residente permanente hace varios años y esta corresponde al modelo anterior, deberá realizar el traspaso antes de la fecha límite fijada por la Cancillería.

En cambio, quienes poseen visas expedidas bajo la normativa actual o cuentan con otro tipo de permiso migratorio no deberán realizar este procedimiento por esta razón.

¿Por qué el Gobierno exige actualizar la visa de residente permanente?

La Cancillería explicó que el objetivo es mantener actualizada la información migratoria y unificar la documentación de los residentes extranjeros en Colombia.

Es importante aclarar que el proceso no implica perder la residencia permanente ni volver a solicitar el beneficio migratorio. Lo que cambia es el documento que acredita esa condición, el cual debe adaptarse a las disposiciones vigentes.

De esta manera, las autoridades podrán continuar gestionando de forma adecuada los procedimientos relacionados con identificación, control migratorio y demás servicios dirigidos a la población extranjera residente.

Fin de la visa | El Gobierno actualiza el documento para extranjeros y solo podrán renovarlo quienes cumplan este trámite.

¿Qué pasa si no hace el traspaso de la visa antes del 31 de octubre de 2026?

La principal consecuencia será la imposibilidad de obtener la cédula de extranjería, documento indispensable para la identificación de los extranjeros residentes en Colombia.

Sin este requisito actualizado, Migración Colombia no podrá expedir la cédula correspondiente, lo que puede afectar la realización de diferentes trámites administrativos que requieren este documento oficial.

Por esa razón, la Cancillería recomendó no esperar hasta el último momento y adelantar el procedimiento con suficiente anticipación.

¿Cómo hacer el traspaso de la visa de residente permanente?

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el trámite se realiza completamente en línea mediante la plataforma oficial de la Cancillería.

Los interesados deberán ingresar al sistema de visas, diligenciar la solicitud correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 9316 de 2024, que regula este procedimiento.

La entidad recordó que toda la gestión puede hacerse directamente a través de sus canales oficiales, sin necesidad de acudir a terceros.

¿Cuál es la fecha límite para actualizar la visa?

La fecha máxima establecida por el Gobierno es el 31 de octubre de 2026. Hasta ese día, las personas extranjeras con una visa de residente permanente antigua deberán completar el traspaso obligatorio para mantener su documentación al día y continuar realizando trámites como la expedición de la cédula de extranjería.