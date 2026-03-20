El Gobierno de los Estados Unidos anunció la ampliación de su programa de fianzas para visas de turismo y negocios, que ahora incluirá a 50 países. La medida obliga a determinados solicitantes a depositar entre USD 5.000 y 15.000 como garantía para tramitar el visado. Hasta ahora, el esquema funcionaba como un programa piloto, pero con esta ampliación se convierte en un mecanismo más amplio dentro del sistema migratorio. La fianza se reintegra si el viajero cumple con los términos de su visa, pero puede ser retenida si se excede del tiempo permitido o no respeta las condiciones establecidas. El Departamento de Estado informó que el monto de la fianza será determinado por los funcionarios consulares según el perfil del solicitante y el riesgo de permanencia irregular. La política comenzará a aplicarse a partir del 2 de abril, afectando a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros países de África, Asia y el Caribe. Según las autoridades, la fianza ya ha mostrado resultados positivos: del total de visados expedidos bajo el programa piloto, el 97% de los viajeros regresaron a sus países de origen dentro del plazo permitido. El programa también representa un ahorro importante para los contribuyentes estadounidenses, evitando gastos millonarios en procesos de deportación. Cada caso de permanencia ilegal cuesta en promedio más de USD 18.000, y la política de fianzas permite ahorrar hasta USD 800 millones al año. Es importante destacar que el pago de la fianza no garantiza la aprobación automática del visado. Los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos, presentar el Formulario I-352 y realizar el pago únicamente a través de la plataforma oficial del Departamento del Tesoro, Pay.gov. Los países incluidos en el programa ahora son un total de 50, entre ellos: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Camboya, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Lesoto, Malaui, Mauritania, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.