La canción Ring My Bell de Anita Ward volvió a posicionarse entre las más escuchadas a nivel global décadas después de su lanzamiento, pero esta vez no por nostalgia musical. En redes sociales, especialmente en TikTok, comenzó a circular una teoría que la vincula con la abundancia económica, lo que despertó la curiosidad de millones de usuarios. El fenómeno creció a partir de videos en los que personas aseguran haber obtenido dinero, nuevas oportunidades laborales o mejoras en su situación económica tras escuchar la canción de forma repetida. Este tipo de testimonios, sumado al carácter viral de la plataforma, impulsó una tendencia que rápidamente trascendió fronteras. Aunque no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones, el caso volvió a instalar el debate sobre el impacto de las redes sociales en la construcción de creencias colectivas y en la forma en que se resignifican productos culturales del pasado. El resurgimiento de Ring My Bell se originó en TikTok, donde comenzó a difundirse la idea de que la canción posee una supuesta “frecuencia de abundancia”. Esta teoría sostiene que ciertos sonidos o vibraciones pueden influir en la realidad económica de las personas, atrayendo dinero o nuevas oportunidades. A partir de esta narrativa, miles de usuarios comenzaron a compartir contenidos en los que reproducen la canción como parte de rituales diarios. La repetición constante de estos videos, acompañada por relatos personales, generó un efecto viral que impulsó el tema nuevamente a los primeros planos de la conversación digital. Según quienes promueven esta tendencia, escuchar Ring My Bell de manera frecuente puede ayudar a “alinear energías” y facilitar la llegada de dinero o mejoras económicas. Algunos usuarios incluso describen este hábito como una herramienta para manifestar cambios en su vida. Los testimonios incluyen relatos sobre ingresos inesperados, nuevos empleos o mejoras en proyectos personales. Sin embargo, estas afirmaciones se basan en experiencias individuales que se viralizan en redes sociales y no cuentan con respaldo científico que confirme una relación directa entre la música y los resultados económicos. Uno de los elementos que más llamó la atención dentro de esta tendencia fue el rumor de que la canción estaría prohibida en casinos debido a su supuesto efecto en la suerte de los jugadores. Aunque esta versión no tiene evidencia, contribuyó a reforzar el carácter misterioso del fenómeno. En paralelo, también se difundió la idea de que el tema funciona como un “hack de la Matrix”, un concepto popular en internet que plantea que ciertas acciones pueden alterar la realidad. Este tipo de narrativas, aunque carecen de sustento, suelen potenciar la viralización al apelar a la curiosidad y al deseo de obtener resultados rápidos. Desde el punto de vista científico, no existe evidencia que demuestre que una canción pueda atraer dinero o modificar la realidad. La noción de “frecuencia de abundancia” no forma parte de teorías respaldadas por la comunidad científica. No obstante, especialistas señalan que la música sí puede influir en el estado de ánimo. Escuchar canciones que generan motivación o bienestar puede impactar en la actitud de las personas, lo que indirectamente podría favorecer la toma de decisiones o la búsqueda de oportunidades.