El Gobierno de Colombia definió el calendario oficial de días festivos nacionales para 2026. Estas fechas no solo recuerdan acontecimientos religiosos e históricos, sino que también representan una oportunidad para hacer una pausa en la rutina, viajar o compartir tiempo en familia. Con el avance del primer semestre, muchos trabajadores y estudiantes comienzan a preguntarse cuándo llegará el próximo fin de semana largo y qué feriados permitirán planear descansos con anticipación. De acuerdo con el calendario oficial colombiano, el lunes 23 de marzo sí es un feriado nacional. Ese día se conmemora el Día de San José, una festividad religiosa tradicional que en 2026 se traslada desde su fecha original. Aunque la celebración corresponde al 19 de marzo, al caer entre semana se mueve al lunes siguiente según la normativa vigente, lo que genera un fin de semana largo en todo el país. Por lo tanto, las actividades laborales, educativas y gran parte del sector público se suspenden, salvo servicios esenciales o trabajadores que deban cumplir turnos especiales. Colombia aplica la llamada Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que permite trasladar varios festivos al lunes más cercano cuando no coinciden con ese día. El objetivo es facilitar la planificación del descanso y promover el turismo interno. Gracias a esta norma, el feriado religioso se convierte en un “puente” que beneficia tanto a trabajadores como a sectores económicos vinculados al ocio y los viajes. Durante estos fines de semana largos suele aumentar la movilidad en carreteras, la ocupación hotelera y la actividad comercial en destinos turísticos. Cuando una fecha es declarada festiva a nivel nacional, se considera un día de descanso obligatorio remunerado. Esto implica que: En el caso de quienes laboran por turnos o en sectores que no pueden detenerse, las condiciones dependen del contrato y de la legislación laboral vigente. Esta fecha honra a San José, esposo de la Virgen María y figura central dentro de la tradición cristiana. En muchos países de herencia católica es considerado símbolo de familia, trabajo y protección. Aunque su origen es religioso, en Colombia el feriado se ha convertido también en una oportunidad para descansar, realizar viajes cortos o compartir tiempo con familiares y amigos, dando inicio a uno de los primeros fines de semana XL del año.