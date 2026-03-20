El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una investigación en Estados Unidos que ha generado repercusión política y diplomática. De acuerdo con información revelada por un medio internacional, al menos dos fiscalías federales adelantan indagaciones relacionadas con posibles nexos con el narcotráfico. Las pesquisas están siendo desarrolladas por despachos en Nueva York, específicamente en Manhattan y Brooklyn, donde autoridades especializadas analizan información vinculada a la campaña presidencial y a eventuales contactos con estructuras criminales. El proceso se mantiene en etapa inicial y sin decisiones judiciales de fondo. Según lo reportado, los investigadores buscan establecer si existieron reuniones entre el mandatario y actores del narcotráfico, así como posibles aportes económicos irregulares a su campaña política. En estas diligencias participan agentes de la DEA y otras agencias de seguridad estadounidense. Las dos investigaciones avanzan de manera independiente y, por ahora, no existe claridad sobre si derivarán en cargos formales. Fuentes citadas indican que el proceso apenas comienza y que aún se recopilan elementos para determinar el alcance de los hechos. El contexto de este caso incluye episodios recientes de presión desde Estados Unidos. En meses anteriores, autoridades de ese país señalaron que “bajo el presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord. Petro le ha ofrecido beneficios a organizaciones narco-terroristas”, en el marco de decisiones que también involucraron sanciones a su entorno cercano. Frente a estas acusaciones, el mandatario ha rechazado cualquier relación con el narcotráfico y ha negado que recursos ilícitos hayan financiado su campaña. El caso se desarrolla además en medio de una relación bilateral marcada por episodios de fricción y posteriores acercamientos, en un escenario donde la relación Colombia-Estados Unidos sigue siendo clave para la cooperación en seguridad.