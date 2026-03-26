El Metro de Medellín volvió a operar en todo su recorrido habitual tras recibir desde China un lote estratégico de piezas fundamentales para la movilidad de sus trenes. Se trata de 407 ruedas nuevas que permitirán avanzar en la modernización de los 80 trenes del sistema y garantizar un servicio más estable, seguro y confortable para millones de usuarios. La llegada de estos componentes se dio luego de cerca de un mes de tránsito marítimo y hace parte del plan anual de mantenimiento preventivo que adelanta la empresa. Para 2025, el Metro destinó alrededor de $240.000 millones a la conservación y actualización de su infraestructura y material rodante, una inversión clave para sostener la confiabilidad que caracteriza al sistema antioqueño. La pieza que llegó al país corresponde a ruedas ferroviarias fabricadas con una aleación especial de acero de alta resistencia, diseñadas para soportar el peso, la velocidad y el uso intensivo de los trenes en operación diaria. Cada una pesa aproximadamente 320 kilogramos y cumple con estándares internacionales exigidos para sistemas férreos. China es reconocido como uno de los principales fabricantes mundiales de equipos ferroviarios, por lo que estos suministros cumplen especificaciones técnicas de alto nivel. En total arribaron 407 ruedas, que serán instaladas progresivamente en los trenes que lo requieran según su nivel de desgaste. Cada tren del sistema está compuesto por tres coches o vagones y requiere 24 ruedas para operar correctamente. Estas piezas son determinantes para asegurar una circulación estable sobre los rieles, reducir vibraciones y ofrecer un viaje cómodo a los pasajeros. La uniformidad en el diámetro de las ruedas es indispensable. Si existe diferencia entre ellas, puede afectarse la estabilidad del tren y aumentar el desgaste de otros componentes del sistema férreo. Las ruedas tienen una vida útil estimada entre 600.000 y 700.000 kilómetros, lo que equivale aproximadamente a seis o siete años de operación continua. Cuando son nuevas, su diámetro es de 850 milímetros, y deben ser reemplazadas cuando el desgaste las acerca a los 800 milímetros. Como parte del mantenimiento preventivo, el Metro revisa las ruedas cada 30.000 kilómetros para verificar aspectos como altura, ancho y ángulo. Cuando se determina el cambio, el proceso tarda cerca de cinco días hábiles e incluye pruebas técnicas antes de que el tren regrese a servicio comercial. En promedio, la empresa reemplaza alrededor de 120 ruedas al año, de acuerdo con los ciclos de uso y criterios técnicos estrictos.