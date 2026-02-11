Después de más de ocho décadas de promesas incumplidas y proyectos fallidos, Bogotá vive un momento histórico: la primera línea del Metro ya no es una ilusión, sino una obra visible que transforma el paisaje urbano. Obreros, columnas, maquinaria pesada y vigas lanzadoras marcan el ritmo de una ciudad que, por primera vez, ve materializarse el sistema férreo que durante generaciones fue solo una promesa política. A 31 de enero de este año, la Línea 1 del Metro de Bogotá registra un progreso del 72,13 %, consolidándose como uno de los hitos de infraestructura más importantes en la historia de la capital. El proyecto avanza con frentes de obra activos en varios puntos estratégicos, especialmente en la avenida Caracas, eje clave para la movilidad bogotana. Uno de los logros más significativos corresponde a la infraestructura del viaducto, que ya suma 10.650 metros construidos. Esta estructura elevada será el soporte principal del sistema y representa el corazón técnico del proyecto. En la avenida Caracas, actualmente operan tres vigas lanzadoras que permiten acelerar el montaje de los vanos del viaducto. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la obra avanza de manera acelerada en este corredor estratégico. Por su parte, Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), explicó que durante 2026 se intensificarán los trabajos entre la calle 1ª y la calle 72. La meta es contar con cinco vigas lanzadoras operando simultáneamente, lo que permitirá optimizar tiempos y consolidar el desarrollo estructural del sistema. El corredor de la Caracas concentra intervenciones clave. A la altura de las calles 34, 57 y 64 ya se observa la operación simultánea de tres vigas lanzadoras. En los próximos días se sumará otra entre las calles 4 y 5, y durante el segundo semestre del año entrarán en funcionamiento dos adicionales. En el cruce de la avenida Caracas con la Avenida Jiménez comenzaron las obras de un paso a desnivel, infraestructura complementaria de la Línea 1. Además, entre las calles 24 y 26 avanza la construcción de la estación 13 y un puente de dovelas sucesivas con una luz central de 100 metros, pieza clave para dar continuidad al viaducto a la altura de la calle 26. Entre la calle 72 y el sector de Los Héroes se desarrollan las obras de la estación 16 y la cimentación de la cola de maniobras, donde los trenes cambiarán de vía para retornar hacia el patio taller de Bosa. Este punto será fundamental para la operación técnica del sistema cuando entre en funcionamiento. Adicionalmente, desde la Calle Primera avanzan las estaciones 11 a la 16 junto con sus edificios de acceso. La administración distrital proyecta que el Metro inicie operación comercial en 2028, convirtiéndose en un nuevo referente urbano y transformando de manera definitiva la movilidad de Bogotá, en articulación con estaciones definitivas de TransMilenio como Tercer Milenio, Calle 19, Calle 39, Marly, Calle 63 y Calle 72.