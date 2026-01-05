El Ministerio de Educación dejó en firme la fecha oficial para el inicio del año académico en los colegios calendario A.

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el inicio del año escolar 2026 para los colegios del calendario A será durante la última semana de enero, marcando el regreso a clases tras el receso de fin de año iniciado en diciembre de 2025.

La decisión fue comunicada a las secretarías de educación del país y establece el arranque oficial de las actividades académicas luego de un descanso de aproximadamente siete semanas, uno de los recesos más extensos del sistema educativo colombiano.

La medida obliga a las instituciones educativas a activar los procesos de matrículas, asignación de cursos, planeación docente y ajustes administrativos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las 40 semanas lectivas obligatorias durante el año 2026 y evitar diferencias entre regiones.

Inicio de clases 2026: ¿por qué el regreso a las aulas es en enero?

El retorno a clases durante la última semana de enero responde a una serie de criterios definidos por el Ministerio de Educación para organizar el calendario académico nacional:

Garantizar que todos los colegios completen las 40 semanas de clase , incluso en regiones donde puedan presentarse interrupciones por factores climáticos o de infraestructura.

Permitir una planeación pedagógica ordenada , tanto para docentes como para directivos.

Unificar el inicio del año escolar en la mayoría de los departamentos, reduciendo desfasajes regionales.

Las secretarías de educación podrán realizar ajustes menores, siempre que no se modifique la cantidad de semanas lectivas establecidas por la normativa vigente.

Los puntos más interesantes de la educación en Finlandia para Rafael Narbona. (Fuente: archivo)

Este día regresan los estudiantes a las aulas

El regreso a clases está previsto para la última semana de enero de 2026, luego del receso iniciado el sábado 6 de diciembre de 2025. Con este esquema, estudiantes y docentes completan un descanso continuo cercano a siete semanas.

En este sentido, los municipios que iniciarían las clases el 19 de enero son: Bucaramanga (Santander), Cúcuta (Norte de Santander), Sincelejo (Sucre), Ibagué (Tolima), Caldas, Popayán (Cauca). Sin embargo, Bogotá (capital), Valle del Cauca, Atlántico, Boyacá, Nariño, Meta comenzarían las clases el 26 de enero de 2026. Por su parte, la Guajira iniciará las clases el 2 de febrero.

Calendario escolar 2026 para los colegios del calendario A

El Ministerio de Educación Nacional detalló el cronograma oficial que regirá durante el año académico 2026 para los colegios del calendario A en Colombia:

Inicio de clases: entre el 19 y 26 de enero, según departamento.

Semana Santa: fechas a definir según calendario oficial.

Vacaciones de mitad de año: previstas entre junio y julio.

Semana de receso: durante el segundo semestre.

Fin de clases: diciembre de 2026.

Este cronograma es de cumplimiento obligatorio para las instituciones educativas públicas del país.

¿Los colegios privados también inician clases en enero?

La mayoría de los colegios privados que operan bajo el calendario A adoptará la fecha establecida por el Ministerio. Sin embargo, algunas instituciones podrán adelantar actividades internas previas, como inducciones, reuniones institucionales o jornadas de planeación, sin la presencia obligatoria de estudiantes.

En el caso de los colegios calendario B, el inicio de clases no presenta modificaciones, ya que funcionan con un esquema académico diferente.

Qué deben tener en cuenta padres y estudiantes para el inicio de clases 2026

El Ministerio recomienda a las familias y a los estudiantes tener en cuenta los siguientes aspectos antes del regreso a las aulas: