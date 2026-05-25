El senador electo y líder del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, lanzó un fuerte mensaje político durante un encuentro realizado en la plaza de La Macarena, en Medellín, donde insistió en la necesidad de concentrar el apoyo electoral en Abelardo de la Espriella.

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A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, el dirigente aseguró que el país atraviesa un momento decisivo y apeló al llamado “voto útil” como estrategia para consolidar una victoria en primera vuelta. Durante su discurso, Gómez sostuvo que distintos sectores políticos e indecisos deben unirse alrededor de una sola candidatura.

El pronunciamiento también incluyó críticas hacia otros sectores de la derecha y la izquierda colombiana. Además, el dirigente utilizó referencias simbólicas y menciones a encuestas recientes para destacar el crecimiento político de De la Espriella en medio de la carrera presidencial.

Enrique Gómez aseguró que Abelardo de la Espriella “triplicó” a Paloma Valencia

Durante el acto político en Medellín, Enrique Gómez lanzó una frase que rápidamente generó repercusión dentro del escenario electoral colombiano: “la Paloma no voló y Abelardo la triplicó”. Con esa declaración, el líder de Salvación Nacional hizo referencia a Paloma Valencia y buscó remarcar el supuesto crecimiento de Abelardo de la Espriella en intención de voto.

El dirigente utilizó la metáfora de la “paloma”, símbolo históricamente asociado a sectores políticos del país, para contrastarla con la figura de De la Espriella, a quien describió como el representante de la llamada “patria milagro”. Entre los asistentes al evento, la frase fue interpretada como una referencia a recientes mediciones y encuestas que muestran movimientos dentro de la disputa presidencial.

Durante un acto en Medellín, el líder de Salvación Nacional insistió en la importancia del “voto útil” para evitar una segunda vuelta presidencial. Mauricio Dueñas Castañeda

El “voto útil” se convirtió en el eje de la campaña de Enrique Gómez

En su intervención, Enrique Gómez insistió en que la elección presidencial requiere una decisión estratégica por parte de los ciudadanos. Según expresó, el objetivo del “voto útil” es evitar la dispersión electoral y consolidar una candidatura con posibilidades reales de imponerse en primera vuelta.

El político aseguró que el mensaje está dirigido especialmente a los votantes indecisos y a quienes respaldan otras candidaturas sin suficiente respaldo popular. Gómez sostuvo que el apoyo masivo a Abelardo de la Espriella permitiría impedir una segunda vuelta presidencial y frenar el crecimiento de los sectores de izquierda dentro del escenario político colombiano.

Enrique Gómez vinculó protestas y bloqueos con la situación política del país

En el video publicado el 22 de mayo de 2026, el dirigente también se refirió al contexto social y político que atraviesa Colombia. Según afirmó, varias regiones enfrentan situaciones críticas debido a protestas, bloqueos y conflictos que afectan la movilidad y el abastecimiento.

Entre sus declaraciones, mencionó bloqueos en Cali y dificultades en la vía hacia Buenaventura. Además, responsabilizó directamente a sectores de izquierda cercanos a Iván Cepeda y Gustavo Petro por el escenario actual. Gómez afirmó que el país necesita una respuesta “contundente” en las urnas y reiteró que la unidad alrededor de una sola candidatura podría definir el resultado electoral.

La campaña de Abelardo de la Espriella busca crecer en todo el país

El encuentro realizado en la plaza de La Macarena fue presentado como parte de una estrategia nacional para fortalecer la candidatura de Abelardo de la Espriella en distintas ciudades de Colombia. Durante el acto, los organizadores remarcaron la importancia de sumar apoyos en la recta final de la campaña presidencial.

En varias oportunidades, Enrique Gómez reiteró expresiones como “todos firmes por la patria” y “llegamos a la patria milagro”, frases que se consolidaron como parte del discurso político impulsado por Salvación Nacional. El mensaje buscó transmitir una idea de unidad entre diferentes sectores conservadores y captar el respaldo de ciudadanos que aún no definieron su voto.