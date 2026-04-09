Colombia aparece en un escenario económico que genera más dudas que certezas. Aunque no se trata de una crisis abierta, los datos más recientes muestran que el país enfrenta dificultades para acelerar su crecimiento del PIB en un contexto regional complejo. En medio de un panorama latinoamericano con avances limitados, la economía colombiana se mantiene en una zona intermedia, sin caer en los peores registros, pero lejos de liderar la recuperación. Este comportamiento enciende alertas sobre la solidez real del crecimiento económico. Detrás de estas cifras hay factores que todavía no terminan de resolverse y que condicionan el desempeño del país. La combinación de inflación persistente, inversión débil y condiciones financieras exigentes plantea un escenario que merece un análisis más profundo. El informe del Banco Mundial ubica a Colombia con un crecimiento del PIB del 2,2 % para 2026, una cifra que se alinea con el promedio regional, pero que resulta insuficiente frente a las necesidades estructurales del país. En comparación con otras economías de América Latina, el país queda por debajo de mercados más dinámicos como Argentina o Paraguay, y apenas por encima de economías con menor desempeño. Esto evidencia un crecimiento moderado y sin impulso sostenido. Además, el documento señala que el principal motor sigue siendo el consumo privado. Sin embargo, este impulso comienza a perder fuerza debido a la lenta recuperación de los ingresos y al alto costo del crédito. La inversión, en cambio, continúa rezagada. La falta de confianza empresarial y la incertidumbre económica han llevado a que muchos proyectos se posterguen, afectando directamente el crecimiento del PIB en Colombia. Uno de los puntos más críticos del análisis del Banco Mundial es la inflación en Colombia. A diferencia de otros países de la región, se proyecta que los precios se mantendrán por encima de la meta del banco central durante los próximos años. Esta situación limita la posibilidad de reducir tasas de interés con rapidez. Mientras otros países avanzan en recortes, Colombia enfrenta un escenario donde la política monetaria debe mantenerse más restrictiva. El impacto de esta dinámica es directo: tasas altas encarecen el financiamiento, frenan la inversión y afectan el consumo. Esto genera un equilibrio complejo entre controlar la inflación y sostener el crecimiento del PIB. A nivel internacional, factores como las tasas globales elevadas y la incertidumbre financiera también influyen. En este contexto, Colombia enfrenta el desafío de mejorar su productividad y generar condiciones que permitan un crecimiento más sólido y sostenido en el tiempo.