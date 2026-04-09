La agencia calificadora Standard & Poor’s rebajó la calificación crediticia de Colombia a largo plazo en moneda extranjera de BB a BB-, con perspectiva estable, debido al deterioro de las cuentas fiscales y al aumento del endeudamiento del Gobierno. La decisión se conoció en medio de un escenario económico desafiante y a pocas semanas del calendario electoral, lo que suma presión sobre la confianza de inversionistas y mercados. Según el análisis, el país mantendría déficits fiscales elevados durante los próximos años, lo que limita el margen de maniobra del Gobierno y encarece el acceso al financiamiento externo. La firma proyecta que el déficit del Gobierno central alcanzaría 5,6 % del PIB en 2026, frente al 5,3 % estimado para 2025, reflejando un desbalance persistente entre ingresos y gasto público. La calificadora explicó que la decisión responde principalmente al alto nivel de endeudamiento del Gobierno y a la expectativa de que el déficit fiscal se mantenga elevado. Este panorama implica mayor riesgo para los inversionistas y reduce la percepción de solidez financiera del país. Además, el informe advierte que la política fiscal actual estaría impulsando parcialmente el empleo y el consumo, pero al mismo tiempo genera presiones inflacionarias, aumenta el déficit en cuenta corriente y eleva la deuda externa. Estos factores, combinados, afectan la estabilidad macroeconómica y la credibilidad fiscal. Por las mismas razones, la calificación a largo plazo en moneda local también fue ajustada, pasando de BB+ a BB, lo que refuerza la señal de cautela sobre el rumbo económico. Una calificación BB- ubica al país dentro del rango especulativo, lo que indica mayor riesgo para quienes invierten en su deuda. En términos prácticos, esto puede traducirse en: Este tipo de rebajas también suele impactar la confianza del mercado y puede generar volatilidad financiera, especialmente si el panorama fiscal no mejora en el corto plazo. El informe mantiene una perspectiva estable, lo que significa que la calificación no cambiaría en el corto plazo, aunque la agencia dejó abierta la puerta a ajustes en los próximos 18 meses. S&P proyecta que el crecimiento del PIB colombiano será de 2,5 % en 2026, levemente por debajo del 2,6 % estimado para 2025. Este ritmo moderado estaría condicionado por el ajuste fiscal gradual y por el comportamiento de la inflación y las tasas de interés. La agencia considera que el Gobierno reducirá el déficit lentamente, lo que evitaría un deterioro mayor, pero no suficiente para mejorar la calificación en el corto plazo. La calificadora también señaló que podría haber una nueva rebaja si se debilita la credibilidad del banco central o si se limita su capacidad para aplicar política monetaria. Este punto cobra relevancia tras el reciente choque entre el Gobierno y la Junta Directiva del Banco de la República. El organismo monetario decidió aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola de 10,25 % a 11,25 %, con el objetivo de contener las presiones inflacionarias. La decisión generó tensiones con el Ejecutivo, que ha insistido en una política más flexible para estimular la economía. Este tipo de diferencias, según S&P, pueden afectar la confianza institucional y generar incertidumbre sobre el manejo macroeconómico. La decisión llega a menos de dos meses del proceso electoral presidencial, lo que agrega un componente político a la evaluación económica. Un entorno político más predecible, según la agencia, ayudaría a estabilizar la inflación y reducir las tasas de interés. S&P también señaló que una mayor estabilidad podría impulsar la inversión, que ha promediado alrededor del 17 % del PIB entre 2021 y 2026, nivel considerado bajo frente a otros mercados emergentes. Analistas advierten que el resultado electoral y la estrategia fiscal del próximo Gobierno serán determinantes para recuperar la confianza y mejorar la calificación crediticia del país. Con información de EFE.-