A medida que se acerca la primera vuelta presidencial, una reciente encuesta electoral 2026 redefine el panorama político en Colombia. Los datos muestran un candidato con ventaja, pero también evidencian una competencia activa entre varios aspirantes. El sondeo ubica a Iván Cepeda en el primer lugar de la intención de voto, con una diferencia significativa frente a sus principales contendores. Sin embargo, la pelea por el segundo lugar sigue abierta y con posibilidades de cambio. De acuerdo con los resultados, Cepeda alcanza el 35%, consolidándose como el líder de la medición. En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella con el 21%, mientras Paloma Valencia se posiciona tercera con el 16%, manteniéndose dentro del grupo competitivo. Más atrás se encuentran Claudia López con el 4% y Sergio Fajardo con el 3%, en un escenario donde el resto de candidatos no logra superar el 1%. Esta distribución refleja una contienda con un bloque principal claramente definido. Los posibles enfrentamientos en segunda vuelta muestran resultados más ajustados. En un duelo entre Cepeda y De la Espriella, el primero obtendría el 45% frente al 36%, mientras que frente a Fajardo ampliaría su ventaja con un 44% contra 32%. Uno de los escenarios más cerrados se presenta entre Cepeda y Paloma Valencia, con una diferencia mínima de tres puntos (43% frente a 40%). Además, en otras combinaciones, como un enfrentamiento entre Valencia y De la Espriella, se registra un empate, acompañado de un alto nivel de voto en blanco y abstención, factores que podrían influir de forma decisiva en el rumbo de la elección.