Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella clausuró su marca de ron en Estados Unidos y presenta pérdidas millonarias.

A pocos días de la segunda vuelta del 21 de junio, el candidato Abelardo de la Espriella recibió un golpe en el flanco que más cuida: el del empresario exitoso. La compañía que produce y vende sus licores cerró su operación en Estados Unidos y arrastra pérdidas que ya rozan los $4.000 millones.

Dominio De la Espriella, la firma del candidato presidencial detrás del Ron Defensor y el Vino Fratellone, reportó pérdidas por $503 millones al cierre de 2025, según su propio balance. Desde su fundación, a fines de 2020, los números rojos acumulados llegan a $3.884 millones.

Pérdidas por casi $4.000 millones: qué dice el balance del Ron Defensor

El traspié llega en el peor momento. De la Espriella ganó la primera vuelta del 31 de mayo con el 43,74% de los votos y se enfrentará a Iván Cepeda en el balotaje. Su campaña se apoya en la figura del empresario diversificado que prospera en todo lo que emprende, un relato que los balances de sus negocios no terminan de respaldar.

La apuesta más visible fuera de su bufete era el ron. La marca, presentada en 2022 junto al cantante Silvestre Dangond —socio del 8%—, se trazó como meta vender más de USD 4 millones en Estados Unidos. Apenas alcanzó cerca de USD 272.000 en ventas internacionales, el 7% de lo proyectado, con una botella de ron que cuesta entre $265.000 y $351.000.

Pérdidas del ejercicio 2025 : $503 millones ; pérdidas acumuladas desde 2020: $3.884 millones .

Caída de ingresos operacionales: cerca del 60% tras el cierre en Estados Unidos.

Liquidez en bancos: apenas $7 millones ; el capital se sostiene en inventarios de ron y vino por $1.397 millones .

De la Espriella prestó $1.695 millones de su bolsillo para apalancar la operación.

Del brindis con Uribe al cierre del restaurante en Miami

El negocio en suelo estadounidense fue fugaz. En 2023 entró USD 1 millón (unos $4.332 millones de entonces) de inversionistas locales; un año más tarde la operación se echó atrás y esa plata pasó a figurar como deuda, que en 2025 todavía rondaba los $722 millones. El escrutinio sobre estas empresas se da mientras el candidato denuncia persecución política.

La tienda de Coral Gables (Florida), que De la Espriella usó para recibir a figuras como el expresidente Álvaro Uribe, ya anunció nueva administración. A eso se suma el cierre del restaurante Místico, en Miami, otro punto donde el líder de Defensores de la Patria promovía su licor.

Detrás de Dominio De la Espriella figuran otras 14 empresas. Según los estados financieros, la mitad del negocio pertenece a Somos Inversiones, una sociedad radicada en Panamá, y de los 15 socios, 13 inyectaron $4.829 millones adicionales que aún no fueron emitidos como acciones.

Qué pasa ahora con el Ron Defensor

Por ahora, el ron y el vino que quedaron en inventario solo se comercializarán en Colombia. El balance completo está publicado en el sitio oficial de la marca, y el desenlace electoral se define este domingo 21 de junio, cuando los colombianos elijan entre De la Espriella y Cepeda en una segunda vuelta que las encuestas dan abierta.