Elecciones en Colombia: Abelardo De La Espriella planea expedir 90 decretos desde el primer día de su eventual mandato.

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La posibilidad de que Abelardo De La Espriella llegue a la Casa de Nariño ha puesto sobre la mesa un plan de acción que promete cambios desde las primeras horas de una eventual administración. El candidato presidencial anticipó que tiene preparada una batería de decisiones que buscarían marcar el rumbo de su gobierno desde el mismo día de su posesión.

Aunque gran parte del debate electoral se ha concentrado en la disputa por los votos, el aspirante también ha comenzado a revelar cómo pretende ejecutar sus principales propuestas. Entre ellas aparece una estrategia que apunta a acelerar la implementación de medidas consideradas prioritarias para distintos sectores del país.

Las iniciativas abarcan temas que han estado en el centro de la discusión pública durante los últimos años. Seguridad, economía, salud y educación figuran entre los ejes que concentrarían las primeras acciones de una eventual administración encabezada por De La Espriella.

Abelardo De La Espriella y los 90 decretos para iniciar su gobierno

Según explicó el candidato en una entrevista con EL TIEMPO, su intención es firmar 90 decretos el mismo 7 de agosto en caso de resultar elegido presidente. La estrategia busca poner en marcha decisiones administrativas inmediatas mientras se construye la agenda legislativa que posteriormente deberá ser discutida en el Congreso.

De acuerdo con lo expresado por Abelardo De La Espriella, estos decretos estarían enfocados principalmente en áreas consideradas prioritarias para su programa de gobierno. La intención es utilizar las facultades del Ejecutivo para acelerar procesos que, por la vía legislativa, suelen requerir más tiempo.

El candidato también señaló que una vez concluya la elección presidencial trabajará junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en la definición de las reformas que serán presentadas al Legislativo. Esa etapa complementaría las medidas iniciales adoptadas mediante decretos.

Seguridad y lucha contra el narcotráfico en los decretos de Abelardo De La Espriella

Uno de los componentes más relevantes de los 90 decretos estaría relacionado con la política de seguridad. De La Espriella ha planteado como prioridad la intervención de aproximadamente 330.000 hectáreas de cultivos de coca, al considerar que constituyen una fuente de financiación para organizaciones criminales y grupos armados.

La propuesta contempla una estrategia mixta que incluiría fumigación aérea, uso de drones y erradicación manual. Sin embargo, el candidato aseguró que no utilizaría glifosato en estas operaciones, sino bioherbicidas que, según su planteamiento, permitan ajustarse a las decisiones de la Corte Constitucional.

La hoja de ruta presentada por Abelardo De La Espriella refleja una intención de imprimir velocidad a un eventual gobierno desde el primer día. No obstante, muchas de las transformaciones estructurales que propone dependerán posteriormente de la capacidad de construir consensos políticos y obtener respaldo en el Congreso de la República.