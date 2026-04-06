El candidato presidencial Abelardo De la Espriella denunció públicamente una supuesta persecución política en su contra y lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, en medio de los primeros meses de su campaña. Según el aspirante, existirían interceptaciones ilegales, campañas de desprestigio y montajes judiciales dirigidos a afectar su crecimiento electoral. El pronunciamiento generó un nuevo capítulo de tensión política, luego de que el abogado asegurara que acudirá a organismos internacionales, al Gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea para denunciar lo que considera una estrategia para frenar su candidatura. Además, su equipo jurídico radicó una solicitud para que se investigue al mandatario por posibles interceptaciones ilegales. De la Espriella afirmó que durante el arranque de su campaña ha sido víctima de acciones que, según dijo, buscan debilitar su imagen ante la opinión pública. Entre las situaciones denunciadas mencionó supuestas interceptaciones ilegales, propaganda negra y campañas difamatorias. El candidato sostuvo que estos hechos responderían al temor de sus adversarios políticos ante el crecimiento de su proyecto electoral. En ese sentido, aseguró que su candidatura continuará firme y que no se dejará intimidar por los señalamientos. También advirtió que, de llegar a la Presidencia, impulsará acciones judiciales contra quienes considere responsables de irregularidades y ataques contra su campaña. El aspirante presidencial arremetió contra el jefe de Estado y lo señaló directamente de estar detrás de la presunta persecución. En su declaración pública, aseguró que denunciará los hechos ante instancias internacionales y que también presentará acciones legales dentro de Colombia. Además, afirmó que su campaña estaría siendo blanco de estrategias políticas para debilitar su posicionamiento en la contienda electoral, lo que, según dijo, constituye una señal de “pánico” por parte de sus adversarios. El candidato reiteró que su propuesta política se basa en resultados concretos y en un proyecto de reconstrucción nacional con el que espera convocar a distintos sectores del país. En paralelo, el asesor jurídico de la campaña de De la Espriella radicó una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al presidente por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones. La petición se sustenta en declaraciones del mandatario en redes sociales, donde hizo referencia a supuestos informes de inteligencia sobre conversaciones entre particulares. Según el documento, esto podría constituir una irregularidad si se confirmara el uso indebido de información reservada. El escrito también solicita investigar a personas indeterminadas del Departamento Nacional de Inteligencia y, en caso de encontrar responsables sin fuero, remitir el caso a la Fiscalía para avanzar con las acciones correspondientes. El presidente Gustavo Petro, por su parte, defendió el nuevo esquema de pasaportes que se ejecuta mediante un contrato con la Casa de la Moneda de Portugal y con participación de la Imprenta Nacional. El mandatario aseguró que el modelo cuenta con control estatal de datos y tecnología renovada. En su pronunciamiento también lanzó señalamientos sobre presuntas conversaciones entre particulares relacionadas con el contrato, lo que intensificó la controversia política. Estas declaraciones fueron tomadas como fundamento por el equipo jurídico del candidato para solicitar la investigación.