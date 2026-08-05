Este miércoles, 5 de agosto de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.687,93 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

La cotización del euro subió 5.35% en la última semana, pero cayó -17.25% en el último año, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, con un 33.09%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 19.90%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las últimas 2 sesiones la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró una clara tendencia alcista, con predominio de avances sobre retrocesos: arranque con dos subidas seguidas, altibajos intermedios y cierre con dos jornadas al alza.

La cotización del Euro muestra una tendencia ascendente en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 5 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3687.9299 pesos colombianos, es de 368792.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 737585.98 pesos colombianos y 500 euros, 1843964.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos o casas de cambio autorizadas (DIAN/Superfinanciera). Compara tasa y comisiones, paga por medios trazables y exige comprobante.

Vende euros en los mismos canales formales y evita cambistas informales. Lleva identificación; para montos altos, te pedirán soportes de origen de fondos y confirma la tasa final antes de entregar el efectivo.