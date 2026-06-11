Expertos y exmagistrados discrepan sobre el alcance de la doble nacionalidad en una candidatura presidencial.

La aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella abrió una discusión jurídica en Colombia luego de que un grupo de exmagistrados y reconocidos expertos en derecho cuestionara las implicaciones que tendría su nacionalidad estadounidense para ocupar la Presidencia de la República.

La controversia surgió a raíz de un pronunciamiento en el que varios juristas plantearon dudas sobre la compatibilidad entre la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización y las responsabilidades inherentes al cargo de jefe de Estado colombiano. El debate se centra especialmente en los compromisos de lealtad que podrían existir frente a otro país.

Sin embargo, la campaña del abogado rechazó esa interpretación y aseguró que la Constitución colombiana no establece ninguna prohibición para que un colombiano por nacimiento con doble nacionalidad aspire a la Casa de Nariño. La discusión jurídica ha puesto nuevamente sobre la mesa los alcances de la doble ciudadanía en los cargos de máxima representación del Estado.

Qué dice la Constitución sobre la doble nacionalidad para ser presidente de Colombia

Uno de los principales argumentos expuestos por la campaña de Abelardo de la Espriella es que los requisitos para ocupar la Presidencia están claramente definidos en la Constitución. Según esa interpretación, una persona puede aspirar al cargo siempre que sea colombiana por nacimiento, ejerza la ciudadanía y tenga más de 30 años de edad.

Desde esta perspectiva, la existencia de una segunda nacionalidad no constituiría un impedimento para acceder al cargo presidencial. Los defensores de esta posición sostienen que la propia Constitución contempla un tratamiento especial para los colombianos por nacimiento, permitiéndoles conservar otras ciudadanías sin perder sus derechos políticos en el país.

Expertos y exmagistrados discrepan sobre el alcance de la doble nacionalidad en una candidatura presidencial. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Por qué algunos juristas cuestionan la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella

El debate surgió después de que exmagistrados y especialistas en derecho constitucional expresaran preocupaciones sobre los efectos que podría tener una ciudadanía extranjera obtenida mediante naturalización. Según su análisis, determinadas obligaciones adquiridas frente a otro Estado podrían generar interrogantes sobre la compatibilidad con la jefatura del Estado colombiano.

Quienes respaldan esta postura consideran que el asunto va más allá de la simple posesión de una segunda nacionalidad y se relaciona con los compromisos jurídicos y políticos que pueden derivarse de ese vínculo. Por ello, plantean la necesidad de examinar cuidadosamente las implicaciones constitucionales de estos casos.

La respuesta de la campaña de Abelardo de la Espriella a las críticas jurídicas

El equipo jurídico del precandidato presidencial rechazó las conclusiones de los exmagistrados y afirmó que no existe ninguna inhabilidad expresa que le impida participar en una elección presidencial. Según sus voceros, las restricciones para ejercer cargos públicos deben estar establecidas de manera clara en la Constitución o en la ley.

Además, sostienen que las interpretaciones basadas en criterios éticos o valoraciones subjetivas no pueden reemplazar los requisitos legales definidos por el ordenamiento jurídico colombiano. Bajo esta lectura, cualquier limitación que no esté expresamente contemplada carecería de sustento para impedir una candidatura presidencial.

El antecedente de otros dirigentes con doble nacionalidad en Colombia

Dentro de la discusión también han surgido referencias a figuras políticas que poseen más de una ciudadanía. La campaña de De la Espriella argumenta que la doble nacionalidad no ha sido considerada históricamente un obstáculo automático para ejercer funciones públicas de alto nivel en Colombia.

Este argumento busca reforzar la idea de que el análisis debe centrarse exclusivamente en las condiciones exigidas por la Constitución y no en interpretaciones adicionales. Por esa razón, el debate continúa generando posiciones encontradas entre expertos que defienden lecturas distintas sobre el alcance de la norma constitucional.

La campaña denuncia una ola de acciones judiciales en medio de la controversia

Paralelamente a la discusión sobre la doble nacionalidad, el equipo de Abelardo de la Espriella aseguró que enfrenta numerosas acciones judiciales relacionadas con actividades realizadas durante la precampaña presidencial. Según sus representantes, estas iniciativas buscan generar presión sobre el proyecto político del abogado.

La campaña sostiene que varias de estas actuaciones carecen de fundamento jurídico y forman parte de una estrategia para afectar la imagen pública del aspirante. Mientras tanto, la controversia sobre la nacionalidad estadounidense sigue alimentando uno de los debates constitucionales más comentados del escenario político colombiano.