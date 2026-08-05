Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 5 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 621,61 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización subió 1.06% en la última semana, pero registra una variación anual de -10.72%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 35.36%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.81%.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real mostró leve depreciación: dos caídas al inicio, dos avances después, una jornada estable en medio y alternancia marcada al final, señal de volatilidad con sesgo bajista moderado.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este miércoles, 5 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 62160.8177006305 pesos colombianos; 200 reales costarán 124321.635401261 pesos colombianos y 500 reales costarán 310804.0885031525 pesos colombianos.