Es un hecho: el Gobierno embargará los pasaportes de las personas que cumplan esta condición y no los dejará salir del país.

El pasaporte puede perder validez por motivos administrativos o judiciales que nada tienen que ver con un proceso penal y que están vigentes desde hace años, sin que medie ninguna renovación fallida ni trámite especial.

Lo que viene a continuación son los casos en que se anula o retiene el documento mismo, algo distinto a lo que ocurre con el documento anterior cuando uno renueva.

Las situaciones en las que el pasaporte pierde validez

La primera es tener más de un pasaporte al tiempo: ningún ciudadano puede ser titular de más de un pasaporte colombiano vigente, y las autoridades expedidoras o migratorias deben anular los que no correspondan al último vigente (se exceptúan los diplomáticos, oficiales, de emergencia y exentos). A eso se suma que una autoridad competente —un juez, por ejemplo— puede ordenar la anulación del pasaporte vigente de una persona.

También pesa el factor tiempo. De acuerdo con la Resolución 6888 de 2021, el titular tiene un plazo máximo de seis meses para reclamar el pasaporte una vez expedido; si no lo hace, el documento se anula en el sistema y debe tramitar y pagar uno nuevo. Y si la libreta sale con un daño de fabricación o una inconsistencia en la hoja de datos, hay un mes para pedir la reposición antes de tener que pagar otro, según informa la Cancillería.

De acuerdo con la Resolución 6888 de 2021, el titular tiene un plazo máximo de seis meses para reclamar el pasaporte una vez expedido. ChatGPT - creada con IA

Ser titular de más de un pasaporte vigente al mismo tiempo.

Orden de una autoridad competente que disponga anular el documento.

No reclamarlo dentro de los seis meses siguientes a su expedición.

Daño, alteración o falsedad en la libreta detectada en el control.

Anulado no es lo mismo que retenido: qué pasa con tu documento

Acá hay un matiz que evita malentendidos: cuando un pasaporte se cancela y no se trata de uno falso, la cancelación no afecta las visas ni los sellos migratorios. El documento se devuelve a su titular y las visas estampadas siguen vigentes, de modo que “anulado” rara vez significa que el Estado se queda con la libreta, a diferencia de lo que ocurre en el control migratorio con un documento falso.

La retención o el embargo físico sí ocurre en un caso concreto: Migración Colombia coteja cada pasaporte con las bases de Interpol y está facultada para detectar y retener los documentos falsificados, hurtados o perdidos que alguien intente usar, además de judicializar a quien lo haga.

En cualquier caso, un pasaporte anulado o invalidado no sirve para viajar: el sistema lo detecta y frena el embarque aunque el tiquete ya esté pago, un punto que la propia Cancillería recuerda con cada trámite del nuevo documento.

Cómo evitar que te anulen el pasaporte antes de viajar

Tres chequeos rápidos lo previenen casi todo: reclamar el pasaporte dentro de los seis meses de expedido, verificar que no exista otra libreta vigente sin anular y, antes de comprar pasajes, confirmar que el documento no esté vencido ni próximo a vencer, ya que muchos destinos exigen seis meses de vigencia mínima.

El trámite y la renovación son presenciales y se realizan en las 37 oficinas habilitadas por la Cancillería en el país y en los consulados de Colombia en el exterior.