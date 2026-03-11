La carrera hacia la elección presidencial en Colombia sumó un nuevo capítulo tras la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia. Después de imponerse en ese proceso interno, la candidata del Centro Democrático abrió conversaciones para definir quién podría acompañarla como fórmula vicepresidencial en los comicios nacionales. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Juan Daniel Oviedo, quien ocupó el segundo lugar en esa consulta con más de 1,2 millones de votos. Ese resultado lo posicionó como una de las figuras emergentes dentro del bloque político que participó en la votación, lo que lo convirtió en un posible aliado estratégico dentro de la campaña. La expectativa creció ante una reunión clave programada entre ambos dirigentes políticos. De ese encuentro podría salir una definición que influya directamente en la estrategia electoral de la coalición, ya que la elección de la fórmula vicepresidencial suele marcar el rumbo político y el mensaje de la campaña. Valencia ha reconocido públicamente la importancia del papel que jugó Oviedo en la consulta y la fuerza electoral que demostró durante ese proceso. Su votación, que superó el millón de apoyos, lo ubicó como una figura con capacidad de atraer sectores independientes y votantes alejados de las estructuras tradicionales. Desde el punto de vista político, una fórmula conjunta podría representar una combinación de fortalezas dentro de la campaña presidencial. Valencia cuenta con el respaldo de una organización partidista consolidada, mientras que Oviedo logró apoyo significativo entre votantes independientes y sectores de centro. Esa mezcla podría permitir que el proyecto político llegue a electores que no necesariamente se identifican con el uribismo, pero que buscan alternativas frente al actual Gobierno. En ese contexto, la discusión no solo gira en torno a nombres, sino también a la construcción de una estrategia capaz de ampliar el espectro electoral. En medio de estas conversaciones, el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció sobre el momento político que atraviesa la coalición. En un mensaje publicado en redes sociales afirmó: “Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían”. La definición de la fórmula vicepresidencial será clave para el rumbo que tomará la campaña de Valencia en la contienda presidencial. El eventual acuerdo también enfrenta obstáculos. El propio Oviedo ha señalado que existen diferencias programáticas que deben discutirse antes de considerar cualquier fórmula conjunta, especialmente en debates relacionados con el acuerdo de paz y el papel de instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz.