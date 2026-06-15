Un rascacielos tiene la intención de modificar tanto el perfil urbano como el económico de una de las ciudades más vibrantes de América Latina. (Fuente: Rise Tower)

El proyecto de la Torre Rise se localiza en el área metropolitana de Monterrey, en México, con el propósito de superar los 475 metros de altura, lo que establecerá un nuevo récord regional. Esta construcción, diseñada como una torre de 100 pisos, pretende integrar usos residenciales, comerciales y turísticos, contribuyendo a transformar la zona en un nuevo centro de actividad.

Los promotores argumentan que la torre atraerá inversión extranjera y turismo, conectada de manera eficiente mediante transporte público y diseñada para integrarse con el entorno urbano. Su ubicación estratégica, cercana a vías principales y al aeropuerto, tiene como finalidad optimizar la conexión entre el núcleo histórico y las zonas de negocio de la ciudad.

Cómo diseñar accesos y servicios esenciales para tu proyecto

Entre sus elementos urbanos sobresale un puente peatonal que cruzará el río local para unir barrios y facilitar la movilidad. Las obras de entorno incluyen mejoras en avenidas y ampliación de espacio público para absorber el incremento de flujo peatonal.

El complejo incluirá un acceso directo al Metro y estará vinculado a corredores viales que conectan con el Aeropuerto Internacional y el Estadio BBVA, sede de eventos de alto impacto. Además, el proyecto incorpora un mirador de varios niveles, el SkyDeck 360° y mezcla departamentos, oficinas y hospedaje en una sola torre.

Torre Rise en Monterrey: un ícono de 475 metros que transformará la actividad urbana. (foto: Rise Tower).

Retos técnicos en estructuras y sus soluciones

La ingeniería también contempló sistemas de seguridad sísmica y logística vertical para servicios y evacuación, requisitos indispensables en rascacielos que superan los 400 metros.

Los responsables del diseño enfrentaron el reto de reducir el impacto del viento a grandes alturas; por ello, optaron por esquinas curvas y soluciones estructurales que aumentan la estabilidad. La utilización de materiales avanzados y la integración de amortiguadores serán fundamentales para responder a cargas dinámicas.

El ambicioso proyecto de la Torre Rise en Monterrey, México, supera los 475 metros (foto: Rise Tower).

Fechas clave e impacto económico

Se prevé que la torre proporcione miles de empleos directos e indirectos tanto en el periodo de construcción como durante su operación y se espera que esto atraiga sedes corporativas internacionales. Además, se anticipa un efecto multiplicador en el mercado inmobiliario y en el sector de turismo de negocios.

Si el plan se ejecuta exitosamente, Torre Rise no solamente hará historia al establecer nuevos récords de altura en Latinoamérica, sino que también reformará la configuración económica y arquitectónica de Monterrey, consolidándola como un referente regional en lo que respecta a infraestructura y desarrollo urbano.