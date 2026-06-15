El cierre definitivo de una destacada cadena nacional dejó emblemáticos locales vacíos y significó un cambio en el panorama del comercio minorista. (Fuente: Shutterstock)

En diversas localidades del país, los usuarios comenzaron a notar góndolas cada vez más vacías, lo que se convierte en un signo evidente de que la operación comercial de estos establecimientos se encontraba en un proceso de cierre definitivo.

Según lo expresado por la entidad, la salida del negocio respondió a una evaluación detallada del comportamiento del comercio minorista, un ámbito que en los años recientes ha estado dominado por formatos a bajo costo, los cuales cuentan con estructuras logísticas más robustas y estrategias de expansión aceleradas. Estos cambios han transformado sustancialmente el método de distribución de productos básicos en Colombia.

Recientemente, Colsubsidio decidió avanzar en el desmonte total de su red de supermercados, marcando así el cierre de una etapa significativa dentro del comercio minorista en el país. Más de un centenar de establecimientos cesaron operaciones, reflejando un cambio profundo en la orientación de la labor de la entidad.

Colsubsidio cierra sus supermercados: se acaba una era

Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social.

Frente a este escenario, mantener la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y valioso en las comunidades que atiende.

La droguería Colsubsidio fue reubicada, mientras el local principal dejó de funcionar como supermercado. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock sutlafk

Qué sucederá con el punto de Colsubsidio en la calle 26

El inmueble que albergaba el antiguo local —el cual también alberga las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez— permanecerá bajo la administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos.

Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad se encontraba exactamente frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio en Bogotá. A pesar de que el supermercado ha cesado sus actividades, la droguería Colsubsidio continuará brindando atención al público desde una nueva sede que se ubicará en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24.

La droguería Colsubsidio fue reubicada, mientras el local principal dejó de funcionar como supermercado. (Fuente: Arturo Rosenow) Arturo Rosenow

Qué abrirá en lugar del supermercado: Bloc Colsubsidio

Colsubsidio desarrollará un nuevo centro de bienestar denominado Bloc en el espacio que antes era ocupado por el supermercado. Según reporta el medio Portafolio, este será un complejo multifuncional que contará con áreas deportivas, zonas destinadas a niños, espacios de coworking y servicios de recreación por día.

Estos son los servicios de Colsubsidio que siguen activos

A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio persistirá en la oferta de otros servicios esenciales, dado que la caja de compensación continúa con sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este contexto, la decisión de eliminar las tiendas es parte de una estrategia que prioriza la sostenibilidad y el impacto social.

La continuidad de estos programas demuestra el compromiso de Colsubsidio con el bienestar de la comunidad, buscando alternativas que refuercen su misión social en los diversos ámbitos que afectan a la población.