Elecciones 2026: Iván Cepeda lidera las encuestas sobre quién será el próximo presidente de Colombia.

El senador Iván Cepeda lidera en todos los escenarios la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Así lo informó una encuesta divulgada a seis meses para la primera vuelta electoral.

El gerente de la firma Invamer, que realizó la encuesta, Martín Orozco, dijo este lunes que Cepeda aparece firme en el primer lugar porque además de perfilarse como el candidato único de la izquierda, conquista apoyos “del centro e incluso de personas que dicen no tener ninguna afinidad política”.

La encuesta concluye que mientras Cepeda se consolida como el candidato más firme de la izquierda a seis meses de las elecciones presidenciales, el centro y la derecha tienen esparcido su caudal electoral entre decenas de candidatos, lo que confunde a sus potenciales votantes.

El sondeo, hecho para Caracol Noticias y Blu Radio, muestra a Cepeda, del Pacto Histórico, coalición del presidente colombiano Gustavo Petro, en el primer lugar de las preferencias del electorado para la primera vuelta, el 31 de mayo de 2026, con el 31,9% de la intención de voto.

En segundo lugar se sitúa el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de extrema derecha Firmes por la Patria, con el 18,2%, y en tercero aparece el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, representante del centro, con el 8,5%.

El cuarto lugar en el sondeo, con el 4,2% es para Miguel Uribe Londoño, quien reemplazó a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, asesinado este año, en la aspiración del partido de derecha Centro Democrático, y el quinto puesto es para la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, del movimiento de centro-izquierda Imparables, con el 4,1%.

En la encuesta, que escuchó la opinión de 3800 ciudadanos en todo el país y tiene un margen de error del 1,81%, aparecen los nombres de 30 posibles candidatos presidenciales, de los cuales la mitad tiene menos del 1% de la intención de voto.

Elecciones 2026: ¿habrá una segunda vuelta?

Estos resultados indican que habrá necesidad de una segunda vuelta presidencial el 21 de junio del año próximo y, en ese caso, Cepeda se impondría con comodidad, señala la encuesta.

Las elecciones en Colombia se darán el próximo 31 de mayo de 2026 (Fuente: archivo). Fuente: EFE Mauricio Dueñas

Para una eventual segunda vuelta, Cepeda tiene una intención de voto del 59,1%, contra el 36,2% de De la Espriella; mientras que si el balotaje fuera con Fajardo su victoria sería más estrecha, de 48,9% contra el 46,4%.

Si la segunda vuelta fuera entre Fajardo y De la Espriella, el candidato del centro se impondría con el 51,7% de los votos, frente al 38,9% del ultraderechista.