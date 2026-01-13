El Gobierno revisará todas las guanteras y cancelará tu licencia de conducir si llevas este objeto.

El Gobierno de Colombia impone consecuencias legales de conducir con la licencia suspendida o cancelada, una situación que puede derivar en multas elevadas, inmovilización del vehículo y sanciones adicionales durante los controles de tránsito.

En distintos operativos viales, las autoridades están facultadas para verificar la documentación obligatoria del conductor y del vehículo, incluyendo la vigencia de la licencia de conducción registrada en el RUNT.

Atención: qué pasa si conduces con la licencia suspendida o cancelada

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, una persona no puede conducir mientras su licencia esté suspendida o cancelada. Si es sorprendida manejando en esa condición, la infracción se considera grave y habilita a la autoridad a aplicar sanciones inmediatas, de modo tal que portar una de estas licencias en la guantera del auto no tendría valor alguno.

Durante un control, el agente puede retener el vehículo, imponer la multa correspondiente y dejar constancia de la infracción para eventuales sanciones posteriores.

La norma aclara que la suspensión o cancelación de la licencia figura en los registros oficiales, por lo que no es necesario portar el documento físico para que la infracción sea detectada.

Multas y sanciones económicas: cuánto puede costar la infracción

Conducir con licencia suspendida puede generar multas que, según el Código, pueden llegar hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la reincidencia y la gravedad de la infracción.

Además de la sanción económica, la autoridad de tránsito puede ordenar la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por grúa y patios.

Cuándo puede suspenderse o cancelarse una licencia de conducir

La legislación vigente establece que la licencia puede ser suspendida por causas como reincidir en infracciones, conducir en estado de embriaguez o acumular faltas graves.

En caso de que una persona sea sorprendida conduciendo mientras la licencia está suspendida, la autoridad puede avanzar hacia la cancelación definitiva del documento, lo que impide volver a tramitarlo durante un largo período.

Las autoridades recomiendan verificar periódicamente el estado de la licencia en los canales oficiales y no conducir hasta regularizar la situación, ya que los controles se apoyan en bases de datos actualizadas y las sanciones se aplican en el momento.