Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este viernes, 1 de mayo de 2026, las personas de Geminis pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Géminis, alguien podría intentar quedarse con tu protagonismo; respira, mantén la compostura y reivindica tu trabajo con hechos y claridad. No des el brazo a torcer. Evita provocaciones y chismes; establece límites y, si es necesario, informa a quien corresponda. Documenta todo y hazte valer sin perder la calma. Para Géminis, este 2026-05-01 un compañero intentará ponerte la zancadilla para quedarse con un protagonismo que no le corresponde, pero no lo permitirás: reivindicarás tu trabajo y se formará un conflicto en el equipo. Geminis, hoy tu determinación para defender lo que te pertenece te hará más magnético en el amor, pero evita llevar al terreno afectivo el conflicto laboral. Con calma y claridad, una conversación sincera podrá reforzar la confianza. Tu mayor compatibilidad será con Libra, que aportará equilibrio y tacto para transformar tensiones en complicidad durante este día. Los números de la suerte para Géminis son 16, 72, 97 y 93; pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones importantes y probar suerte en juegos o sorteos. Geminis, si surge conflicto en el trabajo, prioriza tu salud mental con respiraciones profundas y pausas breves para bajar el estrés. Pon límites con calma, busca apoyo de alguien de confianza y libera tensión con caminatas suaves y buen descanso