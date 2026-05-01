Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 1 de mayo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.312,16 pesos colombianos. En la última semana, el Euro avanzó 3.64%, pero en el último año retrocedió -7.05%, señalando un repunte reciente tras una tendencia anual negativa. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 25.45%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.26%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. El Euro subió frente al peso colombiano en la última sesión. En los últimos diez días, el Euro mostró volatilidad: empezó con dos descensos consecutivos, alternó variaciones, hiló un breve repunte de dos jornadas y terminó al alza, con balance casi plano. La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea. Este viernes, 1 de mayo de 2026, Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia pagarán 431,216.02 pesos colombianos (a 4312.1602 pesos por euro); 200 euros costarán 862,432.04 pesos y 500 euros costarán 2,156,080.10 pesos. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: