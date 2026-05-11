Este lunes, 11 de mayo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.396,28 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro subió 4.58%, pero en el último año acumula una caída de -5.09%, lo que refleja volatilidad reciente frente a una tendencia anual negativa. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 15.70%, es menor que la volatilidad anual del 16.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En la última sesión, el euro bajó frente al peso colombiano. En 10 días, el Euro pasó de un arranque mixto con retroceso y una jornada sin cambios a una racha prolongada de alzas, cerrando con una leve corrección; el balance es claramente alcista. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja. Esto podría indicar un debilitamiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría afectar a la economía en general. Este lunes, 11 de mayo de 2026, Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 439627.98 pesos colombianos; 200 euros costarán 879255.96 pesos y 500 euros costarán 2198139.90 pesos, considerando que su valor por unidad es de 4396.2798 pesos colombianos. Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: